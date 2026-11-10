La Policía investiga una posible agresión sexual a una mujer de 36 años en un parque de Carabanchel

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación respecto a un caso de presunta agresión sexual a una mujer de unos 36 años en el parque Emperatriz María de Austria, situado en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, sobre las 10 horas, un viandante encontró a una mujer en un banco del citado parque y que manifestaba haber sido víctima de una agresión sexual, informan fuentes policiales.

Hasta el lugar también se trasladó un indicativo sanitario de Samur-Protección Civil, que trasladó a la víctima al hospital para ser atendida. La Policía investiga ahora el caso y busca al autor de esta presunta agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar en una zona en la que en los últimos meses se han recibido quejas de vecinos por situaciones de inseguridad y en la que pasan la noche personas sin hogar, según informaciones de 'ABC'.