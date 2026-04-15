La Policía investiga si un cadáver de mujer junto a la R-2 corresponde a la colombiana desaparecida en Barajas

Cartel de búsqueda de Orlinda - SOS DESAPARECIOS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional están a la espera de que las pruebas de ADN confirmen si un cadáver de mujer hallado recientemente junto a la R-2 corresponde a Orlinda, la mujer colombiana desaparecida hace casi un año durante una escala en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

El cuerpo sin vida fue localizado hace un par de semanas junto a un peaje de la R-2, a la altura del kilómetro 7,500. Estaba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Tras el hallazgo, la Policía Nacional está a la espera del resultado de las pruebas de ADN para confirmar al cien por cien que se trata del cuerpo de Orlinda, tal y como apuntan los primeros indicios.

La mujer, identificada como Orlinda Marín Trujillo, fue vista por última vez el pasado 22 de junio de 2025 en el aeropuerto madrileño. Colombiana de 59 años, en el momento de su desaparición se le identificaba como persona vulnerable.

Llegó a Barajas desde Ibiza con la intención de proseguir su viaje hacia Colombia. Las cámaras de seguridad del aeropuerto grabaron a la mujer abandonando las instalaciones aeroportuarias. Después de eso, hace más de un año, no se ha vuelto a tener noticias de su paradero.