Policía Local de Getafe realiza más de 4.000 servicios en octubre: 49 por peleas y agresiones y 21 por robos y hurtos

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Local han realizado 4.099 servicios durante el pasado mes de octubre, con 1.049 intervenciones y 39 detenciones en materia de seguridad ciudadana, con 23 por amenazas o insultos, 21 por robos y hurtos y la recuperación de nueve vehículos sustraídos.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que se registraron tres fallecimientos en intervenciones de emergencia junto a servicios sanitarios.

La Unidad de Violencia de Género sumó 813 actuaciones durante el mes, entre entrevistas, acompañamientos, vigilancia activa y coordinaciones con otros organismos. Los niveles de seguimiento cerraron octubre con dos casos activos de riesgo extremo, tres de riesgo alto, dos de riesgo medio y cuatro de riesgo bajo.

La Policía Administrativa desarrolló 369 actuaciones, destacando en el dispositivo especial de Halloween, con once inspecciones a comercios que dejaron un balance de 630 productos incautados por irregularidades y 194 productos alimenticios retirados por estar caducados.

SEGURIDAD NOCTURNA

En seguridad nocturna se realizaron 811 actuaciones, con 383 intervenciones en seguridad ciudadana, 117 en policía administrativa, 72 en tráfico, 37 servicios asistenciales y 96 actuaciones por molestias en distintos ámbitos.

En tráfico, se contabilizaron 712 intervenciones, 10 personas imputadas por delitos contra la seguridad vial, 46 vehículos retirados por abandono, 20 actuaciones por estacionamiento en vado, 53 controles de carga y descarga y 36 supervisiones en plazas reservadas para movilidad reducida.

La Unidad de Perales del Río efectuó 395 servicios, con 181 intervenciones en seguridad ciudadana, 63 en tráfico, 28 auxilios a personas y 16 denuncias por vertidos ilegales.

Por su parte, la Unidad Ecológica desarrolló 254 actuaciones, 213 de ellas en materia medioambiental, con especial actividad en la gestión de escombros, incendios, tenencia de animales y vigilancia preventiva. Además, la Unidad Canina intervino en 109 servicios, con 8 detenciones y 4 incautaciones de sustancias estupefacientes.

En el plano asistencial, la Policía Local realizó 323 ayudas directas, con 205 auxilios a la ciudadanía, 75 intervenciones con personas heridas o enfermas y 15 intentos de suicidio atendidos.

PP DENUNCIA LA CRECIENTE INSEGURIDAD

El PP local ha denunciado recientemente el incremento de la inseguridad en la localidad, mientras que desde el Ayuntamiento hablan de descenso de los delitos.

Así, el PP ha reclamado a la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), la implantación de medidas como cubrir las vacantes y aumentar los efectivos de la Policía Local, más medios como la instalación de cámaras en los accesos, coches con mamparas, o una solución a las emisoras, "que costaron 300.000 euros pero que no funcionan y dejan incomunicados a los policías".

La Comisión de Interior del Congreso dio luz verde recientemente a una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se reclamaba el refuerzo de la seguridad en el municipio, concretado en medidas como más efectivos de la Policía Nacional, una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local, así como la implementación de tecnologías avanzadas como cámaras de vigilancia en puntos estratégicos o sistemas de alerta temprana para facilitar la identificación de delitos y la respuesta rápida ante emergencias, entre otras.

"Hemos ido al Congreso para decir alto y claro que no queremos inseguridad en Getafe, que queremos unas calles tranquilas y que los vecinos merecen vivir en paz. No nos merecemos este abandono de Sara Hernández y de Sánchez", señaló el portavoz del PP local, Antonio José Mesa.

Según sus datos, en 2024 se registraron cerca de 9.000 delitos en Getafe, muy por encima de ciudades vecinas como Fuenlabrada, donde se cometieron 5.900 delitos. Desde el Ayuntamiento, por su lado, han subrayado que Getafe se sitúa 9 puntos por debajo de la media de criminalidad en Madrid, y por ejemplo en el año 2024 se consiguió reducir los delitos totales y aquellos que más alarma genera en la población.

"GETAFE ESTÁ POR DEBAJO EN CRIMINALIDAD"

En este sentido, fuentes municipales han subrayado que Getafe está por debajo en crimanilidad de otros muchos municipios gobernados por el PP como Arganda, Aranjuez, Galapagar, Pinto o Alcalá de Henares, además de los tres que ecanbezan el ranking, Humanes, Arroyomolinos y Madrid.

"Pedimos al PP que reclame también más medios para reducir la tasa de criminalidad de la ciudad de Madrid (34,1) y que pida explicaciones al señor Almeida --José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital-- por su gestión. O que traten también los casos de Humanes que ocupa el número 1 en criminalidad (60,5) o Arroyomolinos el segundo (36,8)", han argumentado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Entre otros incidentes, desde el PP local han recordado el asesinato de un joven en una agresión entre bandas juveniles violentas, el apuñalamiento de gravedad al propietario de un bazar o el desmantelamiento por segunda vez de un narcopiso en la avenida de Juan de la Cierva.

"El PP solo quiere soliviantar la convivencia en los municipios gobernados por el PSOE, ocultando sus propias carencias, en la búsqueda del voto ultra, racista y xenófobo por el que compite con Vox", apuntan desde el Consistorio getafense.

Sobre el caso concreto del incremento de la inseguridad en el barrio de San Isidro, desde el Ayuntamiento se ha apuntado que "no hay datos de aumento de la delincuencia" y se ha recriminado que se utilicen dos hechos aislados --un apuñalamiento a un ciudadano chino en el local que regenta y el robo de maquinaria en una obra-- para hablar de "oleada" de robos.