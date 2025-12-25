Policía Municipal gestiona 2.070 incidencias y Samur 373 intervenciones en una Nochebuena similar a un día normal

Archivo - Imagen de recurso de un coche de la Policía Municipal - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal de Madrid gestionó 2.070 incidencias y Samur-Protección Civil desplegó 373 intervenciones en una Nochebuena "muy similar a un día normal".

Así lo ha destacado una portavoz de Emergencias Madrid en un comunicado que recoge el balance de la capital y en el que destacan las 19 intervenciones de los sanitarios en intoxicaciones etílicas, las 20 por agresiones y los 13 accidentes de tráfico.

Por su parte, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado 83 intervenciones de las que 10 fueron por contenedores ardiendo, 16 por rescates de gente atrapada en ascensores y 8 por fuegos en viviendas.

En el caso de Policía Municipal, se llevaron a cabo 43 inspecciones a locales con 30 infracciones varias, mientras que también se recibieron 276 quejas por ruido en domicilios y 28 en locales. Por último, hubo 196 actuaciones por consumo de alcohol en vía pública.