La Policía Municipal incauta más de 7.500 juguetes y productos falsificados en lo que va de campaña de Navidad

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal para presentar balance de los productos falsificados incautados durante lo que va de campaña de Navidad - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de que en los últimos meses se ha incautado de más de 52.500 productos falsificados, 7.500 de ellos en lo que va de campaña de Navidad, cuando intensifica los esfuerzos en la defensa de la protección de los consumidores, los derechos de propiedad industrial e intelectual y el fraude de cientos de miles de euros.

El jefe de la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal, el comisario Rodolfo Arenas, ha sido el encargado de detallar la operación a la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien se ha trasladado este miércoles hasta la Comisaría de la calle del Plomo.

De los más de 7.500 productos falsificados incautados en el marco de la campaña de Navidad, que comenzó a mediados de noviembre, más de 4.000 corresponden a la misma intervención, denominada 'YaoYao' y con un valor estimado de unos 30.000 euros en el mercado. El operativo fue llevado a cabo por la Comisaría de Coordinación Judicial en colaboración con la de Carabanchel y la de Centro.

Los 3.500 juguetes falsificado restantes han sido intervenidos en distintas comisarías de distrito en diferentes actuaciones a lo largo de estas semanas previas a la Navidad. La mayor incautación se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre, cuando agentes de la Comisaría de Moncloa-Aravaca se hicieron con unos 2.500 productos.

Sanz ha felicitado a la Policía Municipal por su trabajo y ha incidido en lo peligroso de estos productos falsificados, que en muchos casos van acompañados de un peligro de atragantamiento, de electrocutación porque usan circuitos sin los marcados oficiales o porque no cumplen con los certificados de seguridad por productos tóxicos o inflamables.

45.000 INCAUTACIONES EN LOS MESES PREVIOS

Desde el Cuerpo han subrayado que evitar la comercialización de productos falsos en Navidad "no solo se consigue interviniendo policialmente en estos días" de invierno, sino que desde meses atrás se prepara la llegada de estos productos a los puntos de venta, y la Policía Municipal "actúa para evitarlo".

Así, más allá de estas incautaciones en las previa a Navidad, la Policía ha informado de que el pasado mes de julio se intervinieron más de 42.000 juguetes y otros productos en arios comercios y almacenas en la llamada 'Operación Bluey' con un valor de mercado cercano a los ocho millones de euros.

Previamente, en marzo, la Policía intervino en una feria manga de Barajas cerca de 3.000 juguetes falsificados con un valor superior a los 70.000 euros. Entre los objetos incautados destacan algunos que, más allá de atentar contra la propiedad intelectual, suponen un peligro para niños por riesgo de asfixia o intoxicación.

CAMISETAS DE FÚTBOL

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha informado de la incautación de unos 10.700 artículos falsos, entre los que se incluyen camisetas deportivas y equipaciones completas de marcas conocidas, chándales y otros accesorios. Todos estos objetos estaban en un almacén de la calle Amparo, en el distrito Centro, y dos personas fueron detenidas por estos hechos.

Esta operación se llevó a cabo a mediados de junio por parte de la Comisaría de Coordinación Judicial, cuyos agentes también protagonizaron meses después --a mediados de septiembre-- la 'operación White', en la que se hicieron con más de 3.200 camisetas deportivas falsas en un comercio y se detuvo a cuatro personas.

La 'operación Barba Blanca', dividida en dos fases entre junio y septiembre, también supuso la aprehensión de otros 3.300 artículos textiles y de marroquinería en Centro y Chamartín. Todos los objetos incautados por la Policía se almacenan tanto en las naves policiales como en el Almacén de la Villa, el espacio municipal dependiente del Área de Economía, Innovación y Hacienda ubicado en Vicálvaro.

"Seguimos trabajando en el ámbito de las falsificaciones de la propiedad industrial e intelectual, de la cantidad de dinero que se pierde en esas industrias, de la cantidad de empleos que se generarían si esos productos falsificados no estuvieran en el mercado", ha subrayado Sanz, que ha abogado por la "colaboración público-privada" con las empresas afectadas por la falsificación.

CONSEJOS CONTRA LA FALSIFICACIÓN

Sanz ha reconocido que en algunas ocasiones se trata de falsificaciones "extraordinariamente bien hechas y, por lo tanto, es más difícil localizarlas", pero en otros casos se trata de imitaciones "más burdas" y "fáciles de detectar".

Para poder localizar estos objetos, la vicealcaldesa ha llamado a prestar atención a los materiales y terminaciones de los productos, su empaquetado y también si cuentan con los certificaciones de seguridad y calidad europeos.

En estos mismos términos se ha pronunciado el comisario Arenas, quien en declaraciones a la prensa a aconsejado comprobar que los productos tengan el marcado de certificación europeo, identificar el fabricante del juguete en cuestión, y por último identificar también la marca del producto.

A renglón seguido, el policía ha señalado que en algunos casos es posible detectar productos falsificados porque se venden en bazares y no en los canales oficiales de venta de los fabricantes.

De hecho, Arenas ha aprovechado para subrayar que, según un reciente estudio, uno de cada cinco españoles compra falsificaciones de forma consciente, y que el 7% de los productos expuestos en el mercado son imitaciones.