La Policía Nacional activará mañana su amplio dispositivo de seguridad para el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Pistas del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid - OSCAR DEL MORAL

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional activará a partir del viernes y hasta el domingo un amplio dispositivo de seguridad con motivo del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en el circuito madrileño Madring de Ifema, y para el que se han previsto refuerzos en los accesos al recinto, en el transporte público y zonas de estacionamiento para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que hay previstos.

Bajo la coordinación y dirección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, el dispositivo contará con dos despliegues paralelos en las zonas Madring Norte y Madring Sur, separadas por la carretera M-11 y que no disponen de conexión peatonal, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado.

Entre las principales funciones de los agentes estarán la protección perimetral del circuito y sus inmediaciones, el chequeo del subsuelo, la inspección de vehículos estacionados en las zonas de influencia y la realización de pesquisas y controles de personas. También se reforzará su presencia en las estaciones de Metro y Cercanías, así como en las lanzaderas habilitadas desde la capital.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOR), instalado en un pabellón de Ifema Madrid, permitirá coordinar el dispositivo y adoptar decisiones en tiempo real ante cualquier requerimiento urgente de seguridad. Desde este centro se visionarán además las imágenes emitidas de forma continua por la Unidad Aérea de la Policía en apoyo de las unidades terrestres.

Según se acordó en la última reunión de coordinación de seguridad, celebrada la semana pasada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, el dispositivo estará integrado por unos 1.300 agentes, a los que se sumarán otros 200 efectivos de la Guardia Civil, así como cerca de un millar de agentes de la Policía Municipal de la capital.

El despliegue estará integrado principalmente por agentes especializados en el mantenimiento del orden público y contará con el apoyo de otras unidades policiales. Asimismo, la Unidad Aérea establecerá un dispositivo específico para evitar vuelos no autorizados de drones y prevenir posibles actos vandálicos en los estacionamientos habilitados por la organización.

La Policía Nacional recomienda a los asistentes planificar su llegada con suficiente antelación y consultar la aplicación o las páginas oficiales de Madring para conocer las opciones de transporte público, el punto de acceso asignado y la puerta de entrada al circuito.