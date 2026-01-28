La Policía Nacional busca a dos encapuchados tras robar en una joyería de Villaverde

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado la búsqueda de dos varones que el martes irrumpieron con el rostro tapado y atracaron una joyería ubicada en el distrito madrileño de Villaverde y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo.

Los hechos ocurrieron en torno a las 13 horas del martes en una joyería situada en el número 27 de la calle Benita López de Villaverde, según ha informado la Policía Nacional, que apunta al robo de dos bandejas llenas de joyas.

Tras conocerse los hechos, la Policía trasladó el aviso a la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid para vigilar la zona y tratar de dar alcance a los ladrones.

La dependienta del establecimiento es una mujer española de unos 50 años, si bien fuentes policiales inciden en que nadie sufrió lesiones.

Al parecer, los atracadores habrían irrumpido en el establecimiento encañonando un arma --aunque se desconoce si real o simulada-- y habrían huido en un todoterreno probablemente sustraído poco antes, según informaciones de 'ABC'.