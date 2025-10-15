La Policía Nacional detiene a un hombre en posesión de más de 6.000 archivos de pornografía infantil

Instaló cámaras ocultas en el baño de su vivienda, el dormitorio de sus hijas e incluso en los vestuarios de un polideportivo público

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores, así como de un delito contra la intimidad después de que se descubriera que estaba en posesión de más de 6.000 archivos de pornografía infantil.

Las pesquisas comenzaron cuando la Policía Nacional localizó en el norte de la Comunidad de Madrid a un usuario que descargaba y compartía archivos de pornografía infantil a través de un programa de intercambio de archivos por internet, según ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Ya avanzadas las investigaciones, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio del varón en junio de 2024, donde apreciaron cómo el detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad realizando conductas de carácter sexual.

Algunas de estos vídeos habían sido grabados con cámaras de ocultas instaladas por el propio autor tanto en el baño de la vivienda como en el dormitorio de sus hijas con el objetivo de obtener imágenes de las niñas desnudas, así como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda. El sospechoso fue entonces detenido y puesto a disposición judicial.

Sin embargo, la investigación siguió su curso y se pudo determinar que el sospechoso se habría servido de una de sus hijas para grabar en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo del municipio tanto a su hija como al resto de menores que se cambiaban para practicar natación.

Los agentes lograron entonces identificar a las trece menores que habían sido grabadas sin su consentimiento e informaron a los padres de las niñas sobre los hechos sucedidos. Con el análisis de estos archivos y la identificación de las víctimas, el pasado 30 de septiembre se volvió a detener y poner a disposición judicial al varón por un presunto delito de prostitución y corrupción de menores.