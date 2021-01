Policía Nacional detuvo a 1.500 personas y puso 18000 propuestas de sanción por incumplir estado de alarma en tres meses

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a casi 1.500 personas y ha interpuesto un total de 17.780 propuestas de sanción por incumplimientos del estado de alarma desde la entrada del último de este tipo de decretos el 25 de octubre.

Además, desde entonces, hace algo más de tres meses, estos agentes han realizado 18.000 controles de seguridad, en los que ha vigilado a 55.000 coches. También ha identificado a unas 344.000 personas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En esta semana, desde que el lunes el Gobierno regional endureciera las medidas antiCovid adelantando el toque de queda a las 22 horas, con cierre de actividad comercial a las 21 horas, entre otras limitaciones, la Policía Nacional ha arrestado por esta razón a 54 personas, ha puesto 485 propuestas de sanción y ha identificado a 10.782 personas. También ha efectuado 633 controles, donde ha vigilado 1.834 vehículos.

Unos datos que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha calificado de "abrumadores" y que "harán callar muchas bocas", para responder así a los reproches y peticiones del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaran más en el control de las medidas antiCovid, entre ellas las de la vigilancia del confinamiento perimetral de las áreas de salud restringidas en casa momento.

"La Policía Nacional y Guardia Civil desde la primera ola, pasando por la segunda y la tercera están haciendo su trabajo de manera absolutamente ejemplar. Este último plan se ideó en principio con la idea de que los confinamientos parciales en principio se llevarían a cabo a través de las municipales y que la Policía Nacional y al Guardia Civil apoyarían en cada caso", ha apuntado.

Por tanto, Franco ha aseverado que siempre que han requerido colaboración, "la han tenido absolutamente extraordinaria, de una manera ejemplar" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). "No es necesario recordarle a las FCSE lo que tienen que hacer día a día, son fieles cumplidores de las obligaciones y lo hacen muy bueno", ha lanzado a los críticos.

No obstante, el representante del Gobierno central en Madrid ha afirmado que "no quiere polemizar" sobre esta cuestión porque "lo que importa a todos es preservar la salud de los madrileños y la mejor forma es alejarnos de polémicas". "Hay que buscar soluciones y no culpables en este tema", ha concluido.