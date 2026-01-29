Policía Nacional esclarece más de 1.150 estafas en Madrid y detiene a medio centenar de personas en dos meses

La Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de Policía Judicial de las comisarías de la región han esclarecido más de 1.150 estafas y han procedido a la detención de más de 50 personas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid hace un balance de las investigaciones cerradas 2025, destacando que ha iniciado el nuevo año centrada en la persecución de las estafas, así como de aquellos fraudes en los que se emplean tecnologías de la información.

Entre las operaciones, destaca que se ha procedido a la detención de dos varones como presuntos responsables de un delito de estafa aplicando, de manera activa, una modalidad conocida como el 'hijo en apuros'. Este fraude se basa en el contacto telefónico con la víctima suplantando la identidad de su hijo.

Los autores solicitaban el ingreso de diversas cantidades de dinero en hasta 12 cuentas bancarias, un hecho que habría supuesto un perjuicio de tipo económico superior a los 80.000 euros. En fecha 12 de enero de 2026 se efectúan ambas detenciones por haber recibido el capital defraudado en las cuentas bancarias de las que son titulares.

SENSACIÓN DE URGENCIA Y VULNERABILIDAD EN LA VÍCTIMA

Otra modalidad del 'hijo en apuros' fue, asimismo, el marco de otra operación llevada a cabo por los agentes que ha desembocado en la detención de una mujer este mes de enero como presunta responsable de un delito de estafa.

La denunciante recibió un mensaje, a priori de su hijo, comunicándole que se le había averiado su teléfono móvil y necesitaba realizar con urgencia unos pagos, manifestándole que le iba a pasar con un gestor para explicarle cómo se tenía que desarrollar este acto.

La víctima realizó los pagos a través de un sistema de pagos móviles, comprobando con posterioridad que los mensajes no se correspondían con los de su hijo, sino con alguien que se hizo pasar por él. Así y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, se solicitó el ingreso de más de 5.500 euros.

ESCLARECIENDO FRAUDES A EMPRESAS

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de estafa bajo la modalidad del 'man in the middle'.

Este 'modus operandi' consiste en la interceptación de comunicaciones entre dos empresas, habitualmente a través de correos electrónicos, haciéndose pasar los autores por una de las partes que cobra por la prestación de una serie de servicios, aportando una cuenta bancaria controlada por los causantes para recibir el abono de las facturas.

Tras la modificación de un correo electrónico de una de las trabajadoras de una empresa, se obtuvieron de manera ilícita cerca de 1.600.000 euros, de los que se pudo bloquear en las cuentas de destino casi 1.000.000 de euros, que fueron recuperados para la víctima.

EMPLEO DEL MÉTODO SMSHING

Los investigadores han resuelto una estafa perpetrada mediante el método conocido como 'Smshing', esto es, el envío de un mensaje de texto al móvil de la víctima haciéndose pasar por la entidad bancaria de la misma.

Tras facilitar unos códigos a un tercero, le realizaron posteriormente varias transacciones fraudulentas por un importe superior a los 7.500 euros.

Por todos estos hechos se procede a la detención de tres personas, la última de ellas el 9 de enero, como titulares de las cuentas que reciben las transferencias, conocidas como "mulas" financieras, como presuntas autoras de un delito de estafa.

FALSIFICACIÓN Y COBRO DE PAGARÉS

Finalmente, agentes de la Policía Nacional han efectuado dos detenciones por la presunta comisión de un delito de estafa perpetrado a través de la falsificación y el cobro de pagarés.

Los sujetos ingresaban los referenciados pagarés en cuentas, justificándolos con la presentación de contratos ficticios de compraventa de vehículos de los cuales no eran propietarios, todo ello por un valor de 17.000 euros.

Las operaciones arriba descritas, efectuadas por investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, son una muestra del trabajo incesante que la Jefatura Superior de Policía de Madrid está empleando en la persecución de estos hechos delictivos.