La Policía valenciana o la Patrulla Águila, premios de la Policía de Madrid en un San Juan sin invitación para Martín

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía local valenciana, la Patrulla Águila del Ejército del Aire, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Laboratorio de Salud Pública del organismo autónomo Madrid Salud serán premios de la Policía Municipal de Madrid 2025 por su patrón por su colaboración con el Cuerpo y que serán entregados este viernes por su día grande, San Juan, en un acto al que no está invitado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Será este viernes a las 10 horas en el Retiro donde la Policía Municipal celebrará su patrón y homenajeará a personas y entidades que han colaborado con ellos por la seguridad de la ciudad en un acto que puede que se convierta en el último del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, antes de disfrutar de su baja de paternidad.

En principio, sí estará Almeida. Quien no hará acto de presencia será Francisco Martín. "No se ha cursado la invitación ni se va a cursar", han trasladado fuentes municipales a Europa Press. Ya en la pasada entrega de medallas de San Isidro, el pasado mayo, el delegado no fue invitado al acto municipal por sus "ataques constantes e insultos recibidos contra el Ayuntamiento y la Comunidad".

RECONOCIMIENTOS

También se concederá medallas al mérito profesional a miembros del Cuerpo de Policía Municipal que durante la prestación de servicio o fuera de él se han distinguido en la realización de intervenciones difíciles, arriesgadas o que han enaltecido la imagen de la Policía Municipal de Madrid.

Entre ellas, se conceden medallas a varios agentes tutores de la Comisaría de Policía Municipal de Villa de Vallecas que detuvieron al acosador de una niña de 12 años el pasado mes de febrero tras llevar a cabo un dispositivo de seguimiento y dar con esa persona, de 56 años.

Igualmente a siete policías de la Comisaría de Latina y a un octavo de la de Carabanchel por la investigación e intervención en este caso en colaboración con Policía Nacional contra el tráfico de drogas en la calle Cullera en el distrito de Latina. La operación implicó la detención de tres individuos y la intervención de casi medio kilo de cocaína, hachís y marihuana.

También serán reconocidos tres agentes de la comisaría de Carabanchel por la investigación, localización y detención de un individuo que agredió sexualmente a una menor de 15 años y ocho componentes de la comisaría de Tetuán por, en este caso con Interpol, la desarticulación de una red internacional dedicada al tráfico de inmigrantes entre República Dominicana y España.

Serán reconocidos componentes de la comisaría de Villaverde por ser los primeros en llegar a una vivienda donde un bebé no respiraba actuando con agilidad y trasladándole urgentemente al 12 de Octubre mientras practicaban técnicas de reanimación que lograron revertir esa situación.

HASTA 143 CRUCES AL MÉRITO POLICIAL

El Cuerpo concederá 143 cruces al mérito policial, en esta ocasión a 91 agentes distinguidos por sus virtudes profesionales y humanas durante un periodo de diez años o más y a 52 personas integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal civil distinguidas por la colaboración con la Policía Municipal de Madrid.

Se incluyen mandos y agentes de la Guardia Civil, de la UME, de policías locales de Valencia, a todos los jefes de los cuerpos de la Policía local de Valencia en municipios donde se trabajó durante la dana, como Massanassa, Paiporta, Algemesí, Catarroja o Alfafar.

También la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid por su apoyo en el desarrollo de las funciones propias del ámbito de la Policía Judicial y la implementación de la Oficina Policial de Protección a Víctimas en los juzgados de violencia de género en la calle Albarracín.