Políticos madrileños trasladan sus condolencias a las familias de los fallecidos en el derrumbe de la calle Hileras

Varios agentes de Policía y Bomberos trabajan en las inmediaciones donde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Tres personas han resultado heridas en el derrumbe parcial de un edificio en o - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Políticos madrileños han trasladado sus condolencias este martes a las familias de los fallecidos en el desplome parcial de un edificio en la calle Hileras de la capital.

Era alrededor de las 22.30 horas cuando los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescataban los cuerpos de dos de las personas desaparecidas, de las cuales tres eran hombres y una, una mujer.

El primero en trasladar su cariño ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha sido el que ha confirmado el fallecimiento de la primera. El regidor suspendía su agenda en Londres para desplazarse a la céntrica calle de la capital.

En redes sociales, desde la zona, agradecía también a todos los servicios de emergencia su "incansable labor" en los trabajos que se han prolongado desde primera hora de la tarde, cuando tuvo lugar el suceso. El Consistorio ha suspendido la agenda institucional que tenía para este miércoles.

En la calle Hileras, además de Almeida, parte del Gobierno local y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha estado presente el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien ha mostrado en redes sociales su apoyo a los allegados de las víctimas tras confirmarse el hallazgo del primer cadáver.

"Y todo nuestro reconocimiento a los servidores públicos de los servicios de seguridad y emergencias de nuestra región que, una vez más, lo están dando todo en nuestras calles", ha apostillado.

Desde el PSOE de Madrid han lamentado en 'X' que se haya "confirmado la peor de las noticias", al tiempo que han enviado cariño al entorno de los fallecidos y han deseado una "pronta recuperación" para los heridos.

La portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, ha incidido también en el trabajo "incansable" de los servicios de emergencia que "siguen actuando sin descanso" y ha lamentado las "trágicas noticias" procedentes del derrumbe.

Por último, desde Más Madrid han suspendido la agenda que tenían prevista para este miércoles tras el hallazgo de los dos cuerpos. "Mandamos nuestras condolencias a las familias y allegados de los fallecidos", han trasladado en un mensaje enviado a los medios de comunicación.