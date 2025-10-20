Pollock aterriza por primera vez en España con una exposición en el Thyssen de Madrid donde Warhol lo "mira"

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha organizado una exposición que reúne obras de los artistas estadounidenses Andy Warhol y Jackson Pollock, entre otros. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lo hace en seis salas temáticas con más de cien obras

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid ha organizado una exposición que reúne obras de los artistas estadounidenses Andy Warhol y Jackson Pollock, siendo la primera vez de este último en España, y donde se abordan las similitudes de ambos virtuosos.

A través de seis salas temáticas y con más de 100 obras, el recorrido plantea un diálogo entre dos figuras aparentemente opuestas, Andy Warhol y Jackson Pollock, unidos por una misma preocupación, por los cambios en la tradición pictórica, lo espacial y, en algunos casos, el uso de los grandes formatos. Junto a ellos se exhiben obras de artistas como Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar, Sol LeWitt, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Audrey Flack, Perle Fine o Mark Rothko, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La exhibición, 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos', se ha inaugurado este lunes y el director artístico del museo, Guillermo Solana, ha indicado que una de las novedades es que "la exposición está concebida como Warhol mirando a Pollock, es decir, no están en el mismo nivel". "Warhol mira a Pollock y utiliza intuiciones que Pollock había avanzado", ha expresado.

Además, cómo ha explicado Solana se trata de una exposición que cuestiona, que desafía y que invita a cuestionar el canon de la historia del arte. Estos personajes se han presentado a lo largo de décadas como dos conceptos opuestos, Pollock representando lo abstracto y Warhol lo figurativo. Sin embargo, la exhibición propone construir un esquema "binario" que muestra que la obra de Pollock está construida sobre la "tachadura de lo figurativo", y al mismo tiempo, un Warhol que utiliza una "dimensión pictórica abstracta", que se puede observar en sus mosaicos de fotografías.

"Las pinturas de los años 60, pinturas clásicas de Warhol, basadas en fotografías de los medios, construyen mosaicos donde las imágenes se superponen, se engorronan unas a otras, creando ritmos y patrones abstractos", ha subrayado el director del centro.

SIMILITUDES ENTRE POLLOCK Y WARHOL

Por su parte, la comisaria de la exposición, Estrella de Diego, ha aclarado que la similitud que guarda el 'Elvis plateado' de Warhol es que Pollock "está siempre usando plata". Asimismo, ha recalcado que, a pesar de que los dos vivieron en Américas distintas, ni Pollock ha sido solo abstracto ni Warhol únicamente figurativo".

También ha expresado que lo intermedio entre lo abstracto y lo figurativo es el "espacio", que de nuevo une a los dos artistas. Como ejemplo ha señalado la conocida obra de las latas de Coca-Cola de Warhol, donde se puede observar que cada una de ellas "flota en un espacio". De Diego ha explicado otra de las cosas que une a los dos artistas es que los dos se vieron forzados a jugar el papel que la historia les había asignado, aunque no fuera el que ellos querían.

RENOVACIÓN DE ANDY WARHOL

Solana y de Diego han coincidido en que Andy Warhol ha sufrido una banalización en sus exposiciones debido a la fama que ha adquirido. Sin embargo, esta exposición cambia esa manera de verlo. "Trabajar en este proyecto con Estrella me ha permitido también a mí descubrir que Warhol es un artista mucho más inteligente, mucho más profundo, mucho más intelectual, mucho más a la guardia de lo que a primera vista uno podría imaginarse. Y el Warhol que se presenta en esta exposición es otro Warhol, distinto del que estamos acostumbrados a ver", ha señalado el director del centro.

Warhol, que no pierde su carácter figurativo se presenta en esta exhibición con una mirada "tremendamente inteligente, irónica y a veces incluso algo perversa". "Defender esa idea de que Warhol no era un tipo banal", ha añadido la comisaria.

Al acto han acudido también la delegada de Cultural del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y la directora ejecutiva de la Fundación POLLOCK-KRASNER, Caroline Black.

"Tanto Pollock como Warhol son dos figuras imprescindibles en el arte contemporáneo. Buscaron formas nuevas de abordar el arte y nuevas formas por tanto de mirar la realidad. Dos artistas únicos, distintos, que coinciden en su afán por adelantarse a los tiempos y algo que coincide plenamente con el espíritu del Museo Thyssen-Bornemisza. Están, además, muy bien acompañados con obras de artistas como Rauschenberg, como Frankenthaler o como Mark Rothko", ha concluido la delegada.