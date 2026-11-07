Polonia ocupa la programación de este sábado en el Teatro de la Abadía con 'Ginczanka. Receta para una vida sencilla'

La actriz polaca Agnieszka Przepiórska. - TEATRO DE LA ABADÍA

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Ginczanka. Receta para una vida sencilla' llega este sábado al Teatro de La Abadía para poner en escena la representación de una obra que, más que una biografía, es un retrato íntimo de la propia Zuzanna Ginczanka, pseudónimo de Sara Polina Gincburg (1917-1944), la poeta polca judía de la época de entreguerras conocida como la 'Reina de la Poesía' o el 'Ángel con falda'.

En esta propuesta, llegada a través del Festival Eñe con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura de Madrid, la encargada de encarnar sobre las tablas el personaje de Ginczanka será Agnieszka Przepiórska. Ella será la protagonista del texto, escrito por Piotr Rowicki y dirigido por Anna Gryszkówna, en el que se muestra a la poeta polaca como una mujer llena de vida, pasión y entusiasmo, a quien la guerra y el auge del antisemitismo acabaron empujando a la clandestinidad y la persecución, tal y como ha apuntado La Abadía en un comunicado.

La obra da vida al vibrante ambiente artístico de la Varsovia de los años treinta, durante la ocupación alemana, cuando Ginczanka se escondió en Cracovia. Más tarde, tras ser delatada por un vecino, sería detenida por la Gestapo.

En declaraciones a Europa Press, la actriz Agnieszka Przepiórska ha explicado que intenta "llevar relatos de mujeres de vuelta a la historia" actual, porque estas han sido "olvidadas o, simplemente, abandonadas".

En el caso de 'Ginczanka', ha señalado que fue una mujer "hermosa y talentosa" que "solo quería escribir y vivir libre", pero que la guerra "le quitó todo". "Creo que es muy importante traer estas historias porque, a veces, una historia de otro país puede, de repente, resultar muy personal", ha expresado.

La obra, que se representará este sábado en polaco con subtítulos en castellano, tendrá lugar a las 20 horas en la Sala José Luis Alonso y se enmarca dentro del ciclo Poetas en la Abadía.

Al terminar la función habrá un encuentro con la compañía, la crítica literaria Mercedes Monmany y Elzbieta Bortkiewicz, traductora al castellano de la obra de la poeta.

TEATRO POLACO EN LA ABADÍA

Desde el Teatro de la Abadía celebran que Polonia sea el país invitado de este año al Festival Eñe. Su director artístico, Juan Mayorga, ha señalado en declaraciones a esta agencia que, "de lo que se trata es de atender al teatro polaco contemporáneo".

Para Mayorga, este es "uno de los teatros más importantes del siglo XX", hasta el punto en que no se puede "escribir la historia del teatro español sin reconocer la enorme influencia del polaco".

"El teatro polaco tiene una extraordinaria vitalidad y es natural que estemos atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo en esos escenarios. Y creo que vamos a poder verlo durante este próximo fin de semana", ha expresado.