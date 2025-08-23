'Poor things', 'The Last of Us' o 'El maestro que prometió el mar', top 10 del préstamo de DVD en bibliotecas de Madrid

Archivo - La actriz Luisa Gavasa en la película 'El maestro que prometió el mar' - REMITIADA POR MUESTRA DE CINE Y CULTURA DE LA VERA

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Poor things', 'The last of Us' o 'El maestro que prometió el mar' son algunos de los títulos que dan forma al 'top 10' del préstamo de DVD que se sigue ofreciendo en las bibliotecas municipales de Madrid, recoge el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de la capital, consultado por Europa Press.

Los últimos datos son los publicados para el año 2024, en los que 'Poor things/Pobres criaturas', la película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone junto a Mark Ruffalo y Willem Dafoe, encabeza el listado de los DVD más deseados y prestados en las bibliotecas municipales, con 323 préstamos.

Le sigue 'Un amor', el filme de Isabel Coixet con una de sus actrices fetiche, Laia Costa, junto a Hovik Keuchkerian, con 281 préstamos. La medalla de bronce es para la primera temporada de la serie postapocalíptica 'The Last of Us' con sus 260 préstamos.

Entre los títulos más demandados están 'El maestro que prometió el mar' (251 préstamos), 'Saben aquell' (251) y 'Los que se quedan' (247).