Una pop-up de Mattel regala en Madrid flores y muñecas Barbie o Monster High de la línea Collector

Archivo - La primera pop-up de Mattel regala en Madrid flores y muñecas Barbie o Monster High de la línea Collector - MATTEL - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa de juguetes Mattel ofrece en el centro de Madrid la primera pop-up de la línea Collector, que regala flores en tonos rosas y muñecas de marcas como Barbie o Monster High.

En concreto, el kiosko de Mattel está ubicado en la glorieta de Bilbao y estará abierto hasta el 14 de febrero, en horario de 8 a 20 horas. Esta iniciativa, bajo el lema 'dilo con una muñeca', propone celebrar San Valentín de una forma distinta, desde el coleccionismo.

Así, la experiencia invita a elegir un regalo que trasciende lo material, un obsequio que perdure en el corazón y la historia de quien lo reciba, ha indicado la firma.

De este modo, la pop-up, completamente personalizada en rosa y negro, incorpora una dinámica de 'rasca y gana' que permite a los visitantes participar para lograr premios y sorpresas exclusivas de Barbie, Monster High y Polly Pocket. Entre los premios se incluyen flores en tonos rosas, muñecas de la exclusiva línea Collector de Mattel y productos oficiales de distintas franquicias como You Are The Princess, Lisciani, Playmobil, Artesanía Cerdá, Karaktermania o Arditex.

Además, los asistentes cuentan con un espacio donde capturar y compartir sus momentos. También podrán adquirir directamente en el kiosko algunas de las muñecas de la línea Collector y llevarse a casa sus favoritas. Esta iniciativa ha reunido a cientos de visitantes, una respuesta del público que ha superado las expectativas de la marca.