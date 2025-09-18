El portavoz del Gobierno de Ayuso sumará las carteras Vivienda y Transportes durante la baja de Jorge Rodrigo

Archivo - El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo Domínguez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Aldea del Fresno, Alberto Plaza. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El viceconsejero del ramo se encargará de las labores de gestión del día a día

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, sumará el despacho de las carteras de Vivienda, Transportes e Infraestructuras durante la baja de Jorge Rodrigo, después de que este anunciara que se va a apartar temporalmente de la política por un proceso oncológico.

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de este jueves. Con esta decisión, García Martín se encargará del despacho de estas carteras, si bien será el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, el que esté ocupado de la gestión en el día a día, según han precisado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Más Madrid, PSOE y Vox han trasladado este jueves su apoyo a Rodrigo en el primer Pleno ausente de la Asamblea para tratase de un cáncer. Los tres grupos de la oposición han comenzado sus intervenciones en las preguntas de la sesión de control a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con un mensaje al consejero, que ha agradecido también la líder del Ejecutivo madrileño.