Portavoz de MM Parla expulsado dice ser víctima "juicio sumarísimo" y estar "aislado" por discrepancias políticas

El concejal de Transición Ecológica y Juventud y tercer teniente de alcalde de Parla, Miguel Fuentes. - AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en Parla y concejal de Movilidad en el Gobierno de coalición con el PSOE, Miguel Fuentes, ha asegurado ser víctima de un "juicio sumarísimo" y estar "aislado" por discrepancias políticas.

Entiende que su expulsión del partido a raíz de un expediente abierto por ser "hostil" con una compañera vulnera de "forma evidente" sus "garantías básicas" y genera una situación de "indefensión" debido a que no ha podido acceder al documento, lo que le ha llevado pedir "auxilio" a la dirección ante "este atropello".

El edil ha difundido un comunicado a través de redes en el que asegura que lleva "más de un año viviendo una situación insoportable" en el seno de la formación, que ha tratado de dirimir por "canales internos".

Aunque en ningún momento alude a la situación de "hostilidad" contra la compañera que habría denunciado, sí ha atribuido el resultado del procedimiento a unas "discrepancias legítimas" que, a su juicio, derivaron en "una campaña de aislamiento y presión" contra él que "ha terminado en un juicio sumarísimo".

"No se me ha escuchado ni he tenido un proceso justo", resume el edil. En este punto, Fuentes considera "especialmente sorprendente y grave" que, mientras se intenta defender de un expediente al que no ha tenido acceso, "sea la prensa la que dispone de más información" que él mismo.

"A día de hoy desconozco el contenido íntegro de ese expediente y las imputaciones que se me atribuyen", mantiene tras constatar que la resolución y su expulsión del partido le dejan "en una situación de absoluta indefensión". "Esta situación vulnera de forma evidente las garantías más básicas de cualquier procedimiento", concluye.

AL COMITÉ ÉTICO

Miguel Fuentes ha informado de que, recientemente, denunció ante el Comité de Código Ético a tres personas del partido: Miguel Rodríguez, Isabel Ávila --actual concejala de Educación en el Gobierno local-- y Cristina Garrote. Al tiempo, pidió la tutela de sus derechos al Comité de Garantías y, este martes, envió una carta a la Dirección de su partido pidiendo "auxilio" ante lo que define como "atropello".

"Me duele profundamente que se utilicen mecanismos de castigo para resolver diferencias políticas y filtrarlo para generar un daño irreparable", ha apostillado tras recordar que lleva más de un año sin desvelar el contencioso.

Aunque no se pronuncia sobre su situación política a partir de ahora, deja entrever que no dejará el acta de concejal al asegurar que su "compromiso con la ciudadanía de Parla y con los valores" que le llevaron al Gobierno local "sigue intacto". Y a expensas de convocar una rueda de prensa, Miguel Fuentes sentencia que no abandonará. "No nos rendimos, aunque confieso sentir una profunda impotencia y decepción", zanja.