PP acusa a Sánchez de "naufragar en un lodazal de corrupción" y augura "vergüenza internacional" si UCO entra en Moncloa

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que "ha terminado naufragando en un lodazal de corrupción" y ha augurado un caso de "vergüenza internacional" si la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entra en el Palacio de la Moncloa.

En rueda de prensa tras la Junta de portavoces, Díaz-Pache ha afirmado que Sánchez llegó al poder "con la bandera de la lucha contra la corrupción y el feminismo" y ha terminado rodeado de "corrupción política, institucional, económica y moral", mientras, dice, se ocultan "los abusos a mujeres dentro del seno de su propio partido".

En este sentido, ha señalado que ahora la UCO considera al PSOE una "organización criminal". "Vamos conociendo noticias cada día que nos hacen muy difícil hacer el seguimiento de toda la corrupción que han amparado y que han propiciado", ha aseverado el portavoz de los 'populares' en la Asamblea.

En este punto, Díaz-Pache se ha referido a unas informaciones conocidas este mismo lunes que apuntan a una posible reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con un directivo de Plus Ultra. "¿Sabía Zapatero que iba a ser detenido? ¿Se lo comunicó en persona?", se ha cuestionado.

En esta misma línea, el 'popular' se ha preguntado "cuál es la naturaleza del cargo" de Zapatero y a "quién representa" en estas presuntas reuniones, que se suman a los encuentros que, afirma, el expresidente mantiene con personas en Venezuela o China "como enviado del Gobierno de España".

Según el portavoz del PP, "todo el entorno" de Sánchez "está podrido porque todo lo han corrompido", y ha aprovechado para acusar al presidente del Gobierno de haber convertido al PSOE y al Gobierno de España en "una organización criminal a su servicio".

"Lo único que nos queda es a la UCO entrando en la Moncloa para detener al presidente del Gobierno, una imagen que sería una vergüenza internacional para España", ha añadido.

Finalmente, ha criticado que a "los partidos que sustentan" al Gobierno central "se les han borrado todas las líneas rojas", a la par que ha lamentado que "no hay absolutamente nada que pueda hacer el Partido Socialista o el Gobierno de Sánchez que les suponga una repugnancia tal que se vean obligados a condenarlo".