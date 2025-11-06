PP afea a la izquierda usar "el sufrimiento" en Oriente Medio como "arma arrojadiza" y PSOE reclama fondos para Gaza

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid acoge hoy y mañana, 11 y 1 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este jueves en la Asamblea de Madrid a la izquierda que use "el sufrimiento" en Oriente Medio como un "arma arrojadiza" al tiempo que el PSOE ha reclamado fondos de cooperación para Gaza.

Ha sido en el debate de una moción del PSOE subsiguiente a la interpelación del último Pleno de octubre sobre Cooperación al Desarrollo en la Comunidad de Madrid y en la que pedían un fondo de regional para responder "de forma inmediata" a crisis "como la de Gaza".

Para defenderla ha tomado la palabra la diputada socialista Silvia Monterrubio, quien ha solicitado un fondo que, "sin restar ni un céntimo al presupuesto de cooperación, sirva para responder de manera rápida y eficaz".

"Para ustedes, una crisis humanitaria de la magnitud de la que está sufriendo el pueblo palestino es solo ruido, a pesar de que hace unas semanas Naciones Unidas volvía a insistir sobre el más de medio millón de personas en fase de hambruma", ha apostillado.

Monterrubio ha destacado que hay más del 70% de las escuelas destruidas, dejando a los niños sin espacios donde estar con sus iguales y donde recibir el apoyo psicológico que necesitan, también alertaban sobre la situación de los hospitales, donde los pocos que quedan en pie no pueden atender a los heridos, porque no tienen ni luz, ni calor, ni medicamentos, ni agua potable.

"Ya hemos visto como mientras el mundo asistía a un genocidio televisado, la señora Ayuso se ha dedicado a blanquear al gobierno de Israel y a atacar a la ciudadanía madrileña por defender la paz y los derechos humanos", ha reprochado.

Por su parte, la diputada 'popular' Gema Fernández ha reprochado que esta propuesta "no va de ayuda humanitaria" sino que es una "moción vacía, populista y dictada desde La Moncloa" que solo busca "tapar los escándalos de corrupción" y "desviar la atención" de los problemas de España.

"Hablan de solidaridad, pero utilizan el sufrimiento ajeno como arma arrojadiza y, en este caso, vuelven a traer a esta Cámara el conflicto de Oriente Medio como si desde la Asamblea de Madrid pudiéramos decidir la paz mundial", ha reprochado, a la vez que criticado que a Más Madrid y PSOE no le importe "retorcer el dolor de las víctimas" para obtener "rédito político".

MM ACUSA A PP DE VOLVER "RESIDUAL" LA COOPERACIÓN

De su lado, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha reprochado al Gobierno de la Comunidad que haya quitado a Palestina de su "nuevo Plan de Cooperación", que se aprobó en el seno del Consejo de Cooperación con la abstención de la Red de ONGD.

"Un plan que no es participativo y no atiende a ningún enfoque inclusivo de la realidad actual que vivimos", ha cargado paredes, quien también ha censurado que no se incluyera el principio del cambio climático en un mundo donde "más de 3,3 millones de personas son refugiadas" por esta causa.

Por último, ha apostillado que el PP ha convertido la Cooperación en una "política residual" en la Comunidad de Madrid porque de los casi 29.000 millones de presupuestos autonómicos el pasado año "solo 4,8 millones de euros se destinaron a cooperación". Una tendencia la baja que ha contrapuesto al alza de la tauromaquia.

Por parte de Vox, la parlamentaria Ana Velasco ha criticado que la izquierda utilice las políticas de apoyo al desarrollo "como excusa para arroja a la cara" a sus contricantes políticos la situación en Oriente Medio y considera que si de verdad le interesara este asunto "se habrían alegrado del acuerdo de paz alcanzado".

"Les estropeó su hipócrita estrategia de emplear una causa humanitaria que todos compartimos para desgastar políticamente a sus rivales. Han intentado dividir y confrontar utilizando una palabra que no define lo que realmente ha ocurrido", ha señalado.

LA INICIATIVA DEL PSOE

Así, el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, constaba de siete puntos. Pide, en primer lugar, crear el citado fondo gestionado en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) acreditadas y en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que permita responder de forma inmediata a crisis como la de Gaza.

Reclama que se asigne de forma "inmediata" recursos del Fondo de Contingencia de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para ayuda humanitaria y reconstrucción en Palestina con "especial atención a la rehabilitación de escuelas, hospitales e infraestructuras básicas".

Sugiere asimismo incrementar progresivamente e la partida presupuestaria destinada a cooperación al desarrollo, con el objetivo de alcanzar al menos el 0,3% del presupuesto autonómico durante esta legislatura.

La iniciativa socialista incide en que se garantice la transparencia y rendición de cuentas con la publicación anual de la convocatoria de ayudas, entidades beneficiarias y grado de ejecución.

Piden también desde el PSOE que se restablezca la interlocución con las ONGD y "reactivar" el papel del Consejo de Cooperación al Desarrollo como órgano consultivo para el seguimiento, evaluación y mejora de las políticas públicas de cooperación.

Quieren, además, que se asegure que todas las intervenciones respeten los elementos culturales de las comunidades receptoras, promuevan la equidad de género y se ajusten a los principios de cooperación humanitaria internacional.

En último lugar, reclaman el impulso de la cooperación municipal madrileña, fomentando convenios con ayuntamientos que ya destinan fondos propios a ayuda humanitaria, para coordinar esfuerzos y maximizar el impacto.