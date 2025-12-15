PP afirma que tiene "voluntad" de aprobar enmiendas a los Presupuestos y oposición reprocha que sean de poco calado

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afirmado que tiene "voluntad" de aprobar enmiendas parciales a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, que se debaten este jueves y viernes en la Cámara de Vallecas, mientras que la oposición ha reprochado que sean de poco calado las que prevén que consigan luz verde.

El portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pahce, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que serán enmiendas técnicas o con carga presupuestaria que se irán negociando esta semana.

Ha citado específicamente el caso de Vox y de su portavoz, Isabel Pérez Moñino, quien afirmaba que no había ninguna conversación con ellos y que auguraba que se aprobarían más enmiendas a la izquierda que a ellos.

"A pesar de eso, por supuesto, vamos a tratar con cariño las enmiendas que propone el grupo Vox. Habrá que ver cuántas se aprueban de Vox y cuántas de otros grupos. Y habrá que ver también con quién vota Vox las enmiendas que queden vivas para el Pleno", ha deslizado Díaz-Pache recordando que el pasado año votaron en contra de las Cuentas regionales.

Moñino este lunes ha planteado varias de sus enmiendas parciales, entre las que ha destacado la creación de un "Fondo Billete de Vuelta" regional con el objetivo de financiar la "repatriación de inmigrantes ilegales", la reducción del número de diputados o la prohibición del velo islámico.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha afirmado que están en negociaciones y que se han aceptado enmiendas técnicas pero no las "mollares" donde los socialistas proponen un "cambio de paradigma" en cuestiones como la sanidad pública con el objetivo de "financiarla y que no siga deteriorándose".

En el caso de Más Madrid, la portavoz, Manuela Bergerot, ha censurado que los 'populares' sigan "aplicando su rodillo" porque lo que quieren es "anular todas esas realidad que hay en la región y que no quieren que se visibilicen en esta Asamblea".