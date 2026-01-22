El PP afronta una nueva etapa en solitario al frente del gobierno de Móstoles tras la salida de Vox

Archivo - El segundo teniente de alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera; el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y la portavoz del Grupo Municipal VOX, Nieva Machín durante la presentación del proyecto de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2026 - AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

MÓSTOLES, 22 Ene. (EUROPA PRESS -

El Partido Popular de Móstoles inicia una nueva etapa en solitario al frente del Ayuntamiento de la ciudad tras la decisión de la portavoz de Vox, Nieva Machín, de hacer efectiva su renuncia a los cargos que venía desempeñando desde el acuerdo de investidura entre ambas formaciones alcanzado tras las elecciones municiaples de 2023.

"Se acepta dicha renuncia, que será tramitada conforme a la legalidad vigente y a los procedimientos administrativos correspondientes", han señalado el Ayuntamiento de Móstoles en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Machín ha formalizado esta misma mañana su dimisión como miembro de la Junta de Gobierno Local y como presidenta de la Junta de Distrito 2 Norte-Universidad, al tiempo que ha solicitado el cese de los dos cargos de confianza, sobre los que por el momento no se ha pronunciado el Consistorio, tras dar por rota la coalición.

El equipo de gobierno municipal, por tanto, queda integrado a partir de ahora por los 12 concejales del PP y afronta así una nueva etapa en minoría. Los comicios de 2023 brindaron a Vox tres concejales, que ahora son dos tras la salida del partido del edil Daniel Martín, origen del desencuentro entre ambos partidos.

Desde el Gobierno de Móstoles, desde ahora con el PP en solitario, han lamentado que "la crisis interna" por la que, dicen, atraviesa el Grupo Municipal de Vox haya desembocado "en una situación que le impide garantizar la estabilidad necesaria" para seguir formando parte del equipo de gobierno.

Asimismo, subrayan que "en todo momento" el PP ha mantenido "una actitud de diálogo, colaboración y voluntad de entendimiento", en defensa del interés general de los vecinos.

Por último, han reiterado que continuarán "trabajando con responsabilidad" para asegurar la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el normal funcionamiento del Ayuntamiento, centrando su acción "en una gestión eficaz y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los mostoleños".

LA SALIDA DE MARTÍN DINAMITA EL ACUERDO DE GOBIERNO

El desencuentro entre Vox y el Partido Popular en Móstoles se originó tras la salida de Martín del Grupo Municipal de Vox, pasando al grupo de no adscritos pero manteniendo su puesto como concejal de Cultura. Desde Vox salieron al paso de esto para exigir al alcalde, Manuel Bautista, su cese inmediato.

Días después, una vez que desde Vox aseguraron que daban por roto el pacto de gobierno en Móstoles, el alcalde decidió retirar del cargo a Martín y asumir él mismo las competencias de Cultura. Sin embargo, esto tampoco contentó a Vox, que alude a los resultados de las elecciones y la aritmética en el Pleno.

"Esto altera unilateralmente el reparto acordado tras las elecciones municipales", ha precisado la portavoz de Vox este jueves en la argumentación de su dimisión, solicitando además el cese de los dos cargos de confianza vinculados a su presidencia de la Junta de Distrito II.