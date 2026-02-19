PP asegura que el cese de Viciana está ligado a la LESUC y exige a la izquierda dejar de "embarrar" con 'caso FP'

Vista de la sala durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha asegurado que el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades está ligado a su gestión marcada por "la polémica tramitación" de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y ha exigido a la izquierda que deje de "embarrar", al relacionar este asunto con la investigación del 'caso FP' sobre presuntas irregularidades en contratos públicos.

Así lo ha expresado la diputada del PP Mirina Cortés en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) que pedía la creación de una Unidad Regional de Prácticas en Formación Profesional, que tengan como objetivo la intermediación entre empresas y centros, la creación de convenios y generar una base de datos conjunta entre centros.

En su exposición, la 'popular' ha recordado que es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien nombra y cesa consejeros "en el legítimo ejercicio de sus competencias" y ha señalado que la salida de Viciana abre ahora una nueva etapa para mejorar el sistema universitario madrileño, "que pasa por dar prioridad al diseño de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas".

Es por ello que ha pedido a la izquierda que deje de "embarrar" con las obras en los centros de FP ya que ha recordado que fue "la propia Administración quien acudió a la Fiscalía", se ha personado como acusación particular y ha reforzado "controles internos".

"Quienes hoy denuncian el problema son los mismos que aprobaron la ley que lo ha provocado. Entonces, esta PNL responsabiliza a Madrid de las dificultades para encontrar plazas de prácticas en la clase de formación de empresas. Pero el origen del problema no está aquí, sino en decisiones adoptadas en el ámbito estatal, que ustedes defendieron y votaron a favor", ha defendido.

Considera que la FP merece "soluciones serias" y no intentos de "desviar responsabilidades", además de subrayar que la Comunidad de Madrid ha dado "una respuesta eficaz en una gestión rigurosa".

LA IZQUIERDA ASEGURA QUE FUE VICIANA "QUIEN DENUNCIÓ"

De su lado, la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha destacado que Viciana fue "quien denunció el primer caso de corrupción de la FP madrileña" sabiendo que se "enfrentaba al núcleo duro de Ayuso". "El señor Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, a la señora Albert, consejera de Economía, y a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, al que la propia presidenta Ayuso ha encubierto hasta en un caso de acoso sexual", ha lanzado.

Ha afirmado que Viciana "sin saber muy bien dónde se metía", se "negó a que le encalomasen en el marrón y lo denunció". Borrás ha cuestionado "qué sabía el señor Viciana para que se lo hayan cargado así".

Por su parte la diputada del PSOE Emilia Sánchez ha cuestionado por qué ahora ha tenido lugar el cese de Viciana cuando "su capacidad era conocida desde el minuto uno". Cree que lo que pasa es que se "negó a comerse un marrón".

"El marrón de los contratos troceados de la Formación Profesional, el marrón de la corrupción del Partido Popular con los contratos de FP, el marrón que va cercando a Albert, a Osorio y a Ayuso. Si el consejero hablaba, igual contaba lo que había encontrado la Consejería", ha planteado.