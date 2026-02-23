PP asegura que todavía "no se sabe nada" de la situación de Vox de cara al Pleno de este martes: "Debemos de ser cautos"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha asegurado que todavía "no se sabe nada" sobre la situación interna de Vox de cara al Pleno municipal de este martes y ha apelado a la prudencia hasta que la formación adopte una decisión definitiva.

"En relación a la situación de Vox, es un tema lógicamente interno, es un tema de partido, es un tema que tienen que decidir entre ellos y tiene dos partes: el partido político y la parte del grupo municipal", ha señalado.

Izquierdo ha explicado que en estos momentos la cuestión "se está debatiendo" dentro de Vox y que el Ayuntamiento de Madrid actuará en función de lo que tanto el grupo municipal como el partido comuniquen oficialmente.

"No sabemos todavía nada, el Pleno es mañana", ha afirmado, para añadir que, según le consta, Vox remitirá una comunicación al Ayuntamiento "en función de lo que hayan determinado ellos". Por ello, ha insistido en que, hasta que se produzca esa notificación, "debemos de ser cautos".

El 'popular' ha calificado la situación que se está viviendo en el Consistorio como "muy atípica" y ha reiterado que primero debe resolverse en el seno de la propia formación. "Tendrán que resolverlo primero ellos y a ver qué deciden. En principio, hoy se va a dar un avance importante en función de lo que decidan de cara al próximo Pleno", ha destacado.

PSOE VE "RENCILLAS" Y MM RECOMIENDA A ORTEGA NO CREER A ALMEIDA

Sobre la situación de Ortega en Vox, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha restado importancia y ha señalado que "se habla mucho de la vida interna de la izquierda, pero el caso de Vox no deja lugar a dudas sobre dónde están los problemas internos en este momento".

"Lo que sí le recomendaría al señor Ortega es que no se crea ni una sola palabra de lo que le diga Almeida sobre los pasos que va a tomar el Ayuntamiento de Madrid", ha afirmado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha restado importancia a la situación interna del grupo municipal de Vox y ha insistido en que se trata de una cuestión que deben resolver dentro de la propia formación.

"Con respecto a la situación del grupo municipal de Vox, volver a reiterar lo que dije esta semana pasada y es que no nos preocupa la situación interna, que son rencillas internas que tienen que resolver entre ellos", ha señalado.

En relación con el Pleno de este martes, la socialista ha asegurado que no debería haber ningún problema en su desarrollo y ha reiterado que las discrepancias dentro de Vox deben ser resueltas por ellos mismos.