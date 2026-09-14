PP carga contra la ausencia de ministros en Madring y PSOE replica que lo habitual es un secretario de Estado

El Rey Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten a la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Madring, a 13 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Se trata de la primera carrera de Fórmula 1 que se disputa en M - Casa de S.M. el Rey

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha cargado este lunes contra la ausencia de ministros acompañando al Rey Felipe VI este domingo en el Gran Premio de España Madring, mientras que el PSOE ha replicado que lo habitual es que en este tipo de eventos quien le acompañe sea un secretario de Estado.

Este cruce ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, en la que se ha valorado el Gran Premio del fin de semana en Ifema Madrid.

Así, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que ha sido "un buen día" para Madrid y para España que ha mostrado cómo se organiza un evento de estas características "como pocos lugares en el mundo" son capaces.

Por contra, ha cargado contra un Gobierno central que "ha dejado solo al Rey" por su "espíritu de boicotear todo lo que sea importante para Madrid", pero entiende que este intento "no le ha salido bien". "Esta izquierda de cenizos y tristes no ha conseguido sus objetivos", ha planteado.

Pache ha afeado el "ataque a la Corona" que considera que es que el Ejecutivo central no haya enviado a un ministro. "Además de atacar a Madrid. También ataca a la Corona permanentemente. Deja solo al Rey, deja solos a los madrileños, deja solo a Madrid porque no está de acuerdo con que tenga un éxito más", ha espetado.

FUE UN SECRETARIO DE ESTADO

Frente a ello, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha asegurado que se actuó "como funciona en todos los eventos deportivos" y ha recordado que al GP de España fue un secretario de Estado, con lo cual "el Gobierno de España estuvo representado".

Sobre el GP de España ha destacado que ha habido "algunas quejas" por la convivencia del circuito con los vecinos que tienen que desarrollar su día a día en ese entorno". "Estamos a favor de que grandes eventos deportivos vengan a Madrid, por supuesto, pero también rindiendo cuentas. Cosa que no hemos conseguido tampoco con la Fórmula 1 y teniendo en cuenta el día a día de miles de madrileños", ha planteado Mar Espinar.

En cambio, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que falta por conocer "a qué familiar de Ayuso le ah tocado un contrato millonario" o si su pareja, Alberto González Amador, "se ha llevado una comisión".

"Lo terminaremos sabiendo a través de los juzgados cuando se abra el caso 'Fórmula 1'", ha augurado la portavoz regionalista, quien ha destacado que ha habido "quejas de los aficionados por el circuito" y de los vecinos de Valdebebas porque llega antes que su centro de salud.

Sostiene que si hay "buenas noticias" son para "el Madrid de los áticos" que " han hecho el agosto alquilando Airbnb ilegales y organizando fiestas VIP en Serrano".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que le parece "estupendo" que se hagan grandes eventos en Madrid, que ha sido un "éxito rotundo", pero que no piensa que las grandes competiciones puedan "tapar los problemas que tiene" la región.