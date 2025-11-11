El PP cree que decanos de la UCM protestan por "cuestión política" y la izquierda exige a Ayuso "rectificar" presupuesto

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a 3 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Facultad de Ciencias de la Información de la UCM se fundó en 1971, y en ella se imparten las titulaci - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov.

El PP cree que los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) protestarán este viernes por "cuestión política", mientras que Más Madrid y PSOE han mostrado su apoyo y han exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "rectificar" el Presupuesto de 2026 para las universidades públicas.

Así lo han expresado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas después de que los decanos de la Complutense hayan convocado una concentración en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, para reclamar una financiación "justa".

"Yo creo que es una cuestión eminentemente política. La Comunidad de Madrid no ha dejado de incrementar su partida para las universidades públicas", ha indicado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, al ser preguntado por esta cuestión.

Al hilo, ha recordado que se está trabajando con los rectores en un modelo de financiación plurianual que "se ajuste mejor a las necesidades y a los planes a medio y largo plazo de las universidades". "Yo creo que es un pronunciamiento eminentemente político que no tiene que ver con la realidad", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha destacado "la presión" que va a ejercer la comunidad educativa y ha exigido a la dirigente madrileña que "rectifique ahora" el presupuesto que "necesita" para ser "pionera en investigación".

"La comunidad educativa le volverá a doblar el brazo en las movilizaciones que va a hacer, como ya vimos el año pasado y que logró efectivamente ampliar ese presupuesto que necesita ante un problema estructural. Así que Ayuso lo que puede hacer es elegir, o lo hace ahora o lo hará obligada", ha insistido.

"QUIERE ACABAR CON LO PÚBLICO"

En este sentido, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha mostrado su apoyo a los decanos de la Complutense y ha advertido de que el Gobierno de Ayuso "quiere acabar con lo público porque sólo entienden los servicios como un negocio para los mismos".

"Decimos que hay 50.000 jóvenes en FP que se quedan sin plazas pero siempre tienen la posibilidad, así lo dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de irse a una privada. No se toman en serio la formación de nuestros jóvenes y no creen, además, que la inversión que tenga que hacer sea esencial", ha criticado.

Ante esta situación, Espinar ha reclamado al Ejecutivo autonómico que financie y se siete con la comunidad universitaria para que las universidades públicas "sigan siendo el buque insignia que han sido durante toda la existencia de las mismas, a pesar del maltrato al que les está sometiendo esta Comunidad de Madrid".

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha defendido que se financie todo el sistema educativo para "garantizar la educación, el mérito y la calidad", aunque ha cargado contra la "financiación" de decanos y rectores "que impiden y que controlan la libertad de expresión en las universidades públicas madrileñas".

"Esto es lo que no puede ser y esto es de lo que no quiere hablar el Partido Popular. No se puede entregar dinero a las universidades públicas para que luego dirigentes públicos no podamos acceder, por ejemplo, el viernes, a la Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Es inadmisible que esto esté ocurriendo", ha subrayado.