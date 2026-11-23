Varias personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educadores, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 20 de noviembre de 2026 - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha criticado este lunes a la izquierda por estar "defendiendo el derecho a adoctrinar políticamente en los colegios" tras censurar Más Madrid y PSOE la instrucción que reclama "neutralidad" a los centros educativos en plena huelga de docentes en Madrid.

Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes. Este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que enviará un requerimiento a la Comunidad para que revoque estas instrucciones al considerar que "atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado".

"Los padres no mandan a sus hijos a los colegios para ser adoctrinados políticamente (...) La izquierda no aceptaría esa misma adoctrinamiento por parte de otras causas", ha planteado tras decir que hay que ser "poco avispado" para sugerirle a los padres que "sus hijos deberían poder ser adoctrinados por los sindicalistas de izquierdas que están manteniendo la huelga".

PSOE VE "INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN"

Por contra, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque "pretende imponer el silencio de todos menos el suyo".

"Que la consejera de educación haya diseñado un formulario oficial para registrar incumplimientos y adjuntar fotografías es simple y llanamente inadmisible", ha remarcado. Considera que someter a los profesionales educativos a "mecanismos de vigilancia, intimidación y presión no es democrático".

Es por ello que ha insistido en que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, tiene que sentarse a negociar con el comité de una huelga que se extiende de hace ya más de un mes.

Además del requerimiento mandado por el Gobierno central por estas instrucciones, Espinar ha advertido de que el PSOE "emprenderá todas las acciones que estén en su mano para garantizar que los docentes puedan hacer uso de los derechos constitucionales que tienen".

MM REGISTRA UNA INICIATIVA PARA QUE SE RETIRE

También ha sido crítica la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha anunciado que su formación llevará una Proposición No de Ley (PNL) para pedir que se retiren estas órdenes.

"Queremos denunciar este atropello como lo que es, una acción dirigida a silenciar la protesta. Un ataque al derecho a la huelga y un intento de fomentar la cultura del chivatazo en nuestros colegios e institutos", ha cargado Manuela Bergerot.

Considera que con la actitud que se está teniendo con el profesorado en huelga, la presidenta "está demostrando ser una enemiga de las libertades colectivas" y que está "poniendo a la Comunidad de Madrid a trabajar activamente contra los derechos constitucionales".

Desde Vox, su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que su partido recoge y entiende "muchas de las reivindicaciones de los profesores" y exigen asimismo el "cambio estructural del sistema educativo". "Pero también lo que sabemos y lo que decimos es que los colegios están para enseñar, no para adoctrinar. Y los alumnos no deben estar al servicio ni del PSOE ni de los sindicatos", ha rematado.