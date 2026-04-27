PP critica que el PSOE le "quite el sueldo" a un alcalde "honrado" tras aliarse con un exconcejal en Torrelaguna

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una visita a Torrelaguna - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este lunes que el PSOE se haya aliado con un exconcejal "apartado" por los 'populares' para "quitarle el sueldo" al alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, un hombre "honrado".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en una visita al municipio, después de que el diario 'ABC' haya avanzado que la oposición de la localidad le ha quitado el sueldo al alcalde tras aliarse con el exconcejal de Urbanismo, una persona "apartada" por el partido, según han explicado los 'populares'.

"El Partido Socialista utiliza a una persona apartada por el Partido Popular para ir contra el Ayuntamiento y para quitarle a un hombre honrado y un padre de familia el sueldo, lo que me parece de una bajeza tremenda", ha valorado el 'número dos' del PP de Madrid.

Así, ha cargado contra el mismo PSOE que "pacta con tránsfugas de Vox mociones de censura contra alcaldes del Partido Popular" y que, en Torrelaguna, lo que está haciendo es "utilizar a los vecinos como rehenes para atacar a un alcalde honrado".

"Torrelaguna es un de los municipios en los que el cambio político llegó en el año 23 después de muchísimos años de gobierno socialista y me gusta ver cómo ha evolucionado y cómo ha mejorado", ha señalado Serrano, quien se ha referido en concreto a las mejoras en infraestructuras, limpieza y embellecimiento del pueblo.

Además, se ha referido al aumento de la población "al doble del ritmo que lo hacía los años anteriores". "Hemos visto que hay un trabajo detrás de este equipo de Gobierno y que, por desgracia, la izquierda quiere frenar", ha subrayado, a la vez que ha lamentado que el PSOE no vea que "hay límites que no se pueden traspasar".