PP critica a Sánchez convocar un Consejo de Ministros para medidas por guerra en Irán sin dar explicaciones al Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar un Consejo de Ministros extraordinario esta semana para aprobar medidas ante la guerra en Irán sin haber dado explicaciones previamente al Congreso.

La crítica la ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de conocerse que el Gobierno celebrará este viernes el Consejo para aprobar "medidas estructurales y coyunturales" enmarcadas en el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio.

"Lo primero que tiene que hacer el señor Presidente de los gobiernos ir al Congreso de los Diputados a explicar los planes que tenga ante los representantes de la soberanía nacional, que esto es algo que lleva evitando mucho tiempo", ha lanzado el 'popular'.

A renglón seguido, ha acusado a Sánchez de "evitar dar cuentas" cada vez que hay "medidas de calado", como "si tuviera mayoría absoluta, cuando ni siquiera ganó las elecciones". Cree que pro ello lo primero que debería hacer es "consultar" con el Congreso.

Ha recordado que Sánchez cambió la posición tradicional de España respecto al Sáhara y ahora "ha insultado gravemente" a algunos de los "aliados más importantes durante décadas".

"Está cambiando la política exterior, no del Gobierno de Sánchez, la posición de España y España tiene que ser un socio fiable para nuestros aliados", ha rematado.