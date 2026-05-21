PP critica que se trate de "tapar deterioro moral del sanchismo" con viajes de Ayuso y oposición exige "transparencia"

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha criticado este jueves que la izquierda trate de tapar "el deterioro moral y político del sanchismo" con los viajes internacionales de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras la oposición le ha reclamado "transparencia" sobre los gastos.

Ha sido en el marco del debate de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PSOE a raíz del viaje institucional de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a México que terminó antes de tiempo tras haber acusado la mandataria autonómica a la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, de boicot a su visita.

Concretamente la iniciativa se centraba en la transparencia, al sostener el PSOE que no se ha informado, entre otros, de los gastos de este viaje. Pedía que se elaborase un protocolo sobre viajes institucionales de los altos cargos del Gobierno y la Administración de la Comunidad, que se publicara en el Portal de Transparencia en un máximo de 30 días una serie de datos como los cargos presentes, el coste global desglosado o los resultados del mismo. Asimismo reclamaba una memoria anual sobre los viajes institucionales de los altos cargos del Gobierno.

Para defender esta iniciativa ha tomado la palabra la socialista Tatiana Jiménez, quien ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer "como utilizan los recursos" y que se dé cuenta de "quién viaja, dónde, con quién, cuál es la agenda y, sobre todo, cuáles son los resultados".

Ha afirmado que actualmente no figuran en el Portal de Transparencia datos de los viajes de 2026 a Nueva York, Bruselas o a México, mientras que de lo publicado "salvo en dos excepciones" el único gasto que figura es "el de la sala de autoridades del aeropuerto". Entiende, además, que la agenda de sus viajes no suele "estar muy clara" y los resultados "mucho menos".

En este punto ha centrado su intervención en el viaje a México con "diez días con una agenda institucional muy difícil de explicar, con un comportamiento ofensivo hacia los mexicanos, muy alejado de la diplomacia y sobre todo poco comprensible cuando trata de estrechar lazos y vínculos, y con un final muy accidentado y con muchas incógnitas".

PP PONE EL FOCO EN ZAPATERO Y LA CORRUPCIÓN

Por parte del PP, el secretario general madrileño, Alfonso Serrano, ha puesto el foco en que mientras la izquierda "trata de embarrar" hablando de México, lo que se está conociendo recientemente sobre las investigaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es "de bochorno".

Además, ha reprochado que el PSOE no hable de "la cita con prostitutas" del ex ministro José Luis Ábalos durante la pandemia pero les "abochorne un viaje de la presidenta". "Pretenden que el debate político en nuestra Comunidad y en nuestro país gire en torno al viaje de una presidenta cuando tenemos imputado por corrupción a todo un expresidente del gobierno, no sólo por primera vez en la historia y no solo un expresidente, sino el faro ideológico de la izquierda y el arquitecto del sanchismo", ha señalado.

Considera que Madrid "desmonta el relato" del Gobierno porque demuestra que se puede atraer inversión "sin sectarismo ideológico" y que los viajes de la presidenta "funcionan". "Si no tienen vergüenza, por lo menos tengan un poquito de dignidad", ha exigido.

MM CRITICA LA "JETA" DE AYUSO POR QUEDARSE "EN RIVIERA MAYA"

Por Más Madrid ha intervenido el diputado Hugo Martínez Abarca, quien ha ironizado con las causas del fin del viaje de la presidenta Ayuso, afirmando que si uno se siente "muy en peligro" porque un "narcoestado totalitario le está persiguiendo", que no se "quede en la tumbona del resort de lujo mirando la playa y tomando margaritas".

"Si no lo hace por seguridad, debería hacerlo por responsabilidad cuando en su país hay una crisis sanitaria internacional con 14 españoles que van a venir a la Comunidad a ser tratados", ha lanzado en referencia a la crisis sanitaria del hantavirus, cuyos primeros compases coincidieron con la etapa final del viaje.

Por último, ha afirmado que la mandataria en este viaje ha hecho "el ridículo de tres formas": uno por "una jeta que es bochornosa" quedándose "en la Riviera Maya" tras cancelar el viaje, otro de carácter intelectual "diciendo barbaridades" con "su amigo Nacho Cano", y la última de carácter "moral" al no reconocer al país que "más generoso fue con los españoles" demócratas al que le "robaban su país" en la Guerra Civil.

VOX DEFIENDE QUE EL REY ES EL "MEJOR EMBAJADOR" A NIVEL INTERNACIONAL

Por parte de Vox, la diputada Ana Velasco ha señalado que llevan "años denunciando la opacidad" del Gobierno de España pero ha señalado también que las "omisiones de información" son la "tónica general" en la región.

"La legislación española obliga a coordinar la acción exterior autonómica con la política exterior del Estado. Sabemos que con este Gobierno es muy difícil, por no decir imposible, mantener un espíritu de unidad de acción", ha afirmado, si bien cree que el mejor "embajador de España" es el Rey por lo que ha pedido dejar que sea él el que represente al país a nivel internacional.

Además, ha subrayado que en Vox consideran que no se trata únicamente de proporcionar información sobre los viajes de la presidenta sino que el Gobierno ejerza "sus competencias con rigor" y establezca "unas prioridades lógicas en su acción de Gobierno". "Tiene que justificar el interés y la oportunidad de la actividad que desarrolla", ha valorado.