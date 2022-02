PP y Cs vuelven a chocar por las basuras del Este y los 'naranjas' piden a la Comunidad velar para cumplir el convenio

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que componen el Gobierno municipal de la capital, PP y Cs, han vuelto a mostrar este martes sus diferencias sobre la recepción de basuras de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez.

Mientras los 'naranjas' han votado en el Pleno a favor de "no volver a suscribir acuerdos que supongan la recepción en el Parque Tecnológico de Valdemingómez de residuos procedentes de cualquier territorio que no forme parte del municipio de Madrid", el PP ha votado en contra.

Ha sido en la moción que ha defendido el edil de Más Madrid José Luis Nieto, que ha logrado sacar adelante los tres puntos de su proposición, si bien tanto Vox como PP han votado en contra de todos ellos. Por contra, Ciudadanos ha dado el 'sí' a que el Ayuntamiento de Madrid adopte con carácter inmediato todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de dicha reciprocidad.

La capital comenzaba este pasado viernes a enviar sus residuos a la planta de Loeches de la Mancomunidad del Este, dando comienzo de este modo al acuerdo de reciprocidad que se rubricó en el Convenio firmado entre la Comunidad de Madrid, la Mancomunidad y el Consistorio en febrero de 2020.

Ello responde a que Madrid asumió durante 16 meses la gestión de los residuos de los 31 municipios que componen la Mancomunidad tras colmatarse su planta de Alcalá de Henares en diciembre de 2019.

En el convenio se establecía un acuerdo de reciprocidad a través del cual la Mancomunidad debería tratar en la nueva planta de Loeches 165.000 toneladas de residuos de la capital, la misma proporción de residuos que fue a parar a vertedero en Valdemingómez. Esta reciprocidad debía de haber comenzado en abril de 2021.

Nieto ha recordado que el convenio de colaboración firmado en febrero de 2020 entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Mancomunidad del Este "era claro respecto a los compromisos de reciprocidad".

Así, ha reprochado que a lo largo de casi un año desde que Valdemingómez dejó de recibir residuos de la Mancomunidad del Este, no se han devuelto basuras a la planta de Loeches. "Esa cantidad ingente de basura jamás debió llegar a Vallecas, pues el convenio que firmaron no ha favorecido en ningún aspecto a la ciudad de Madrid. Lo que ha supuesto es que los vecinos y vecinas sufran malos olores, emisiones de metano de récord, mayor rapidez en la colmatación del vertedero y problemas en la gestión de los residuos en Valdemingómez", ha afeado.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado que "Madrid fue solidaria al suscribir el convenio de los 29 municipios de la Mancomunidad del Este" y que se pusieron tres condiciones: sin coste, limitación temporal, y cumplir el principio de reciprocidad.

Pero, ha continuado Carabante, "el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, incumplió el convenio y su palabra". "Ante el reiterado incumplimiento de su palabra, el alcalde dio un ultimátum. Remití una carta a Rodríguez Palacios para que antes del 20 de febrero se hiciera cargo de los 165.000 toneladas de residuos", ha recordado.

El delelgado ha dado a conocer que "4.700 kilos ya han sido llevados" a Loeches, y se ha acordado que antes del 31 de marzo se lleven 500 toneladas.

Desde Recupera Madrid, José Manuel Calvo ha espetado a Carabante que "el convenio se tenía que estar aplicando desde hace un año", por lo que "lleva once meses de retraso". "El convenio establecía que la Mancomunidad asumía esas 165.000 toneladas de basura mientras estaba en construcción Loeches. Que no vuelva a dejar pasar once meses para cumplir con sus obligaciones", ha expresado.

El concejal socialista Ignacio Benito ha espetado que "para basuras las que rebosan en Génova 13". El socialista ha denunciado "las afecciones de olores, dioxinas" que soportan ahora los vecinos, y ha recordado que Rodríguez Palacios "es presidente de una Mancomunidad que representa a 31 municipios" que "están a favor de que vinieran esas basuras". "Hablar de él como el socialista Rodríguez Palacios es faltar a la verdad", ha lanzado.