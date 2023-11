PP defiende que los cambios en leyes LGTBI "protegen al colectivo" pese a críticas de "pérdida de derechos" de PSOE y MM

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido que los cambios en las leyes regionales LGTBI que llevarán a la Asamblea de Madrid "protegen al colectivo" frente a las críticas de "pérdidas de derechos" expresadas por los Grupos de Más Madrid y PSOE.

En una tertulia de diputados regionales celebrada anoche en 'Canal 33 TV de Madrid', recogida por Europa Press, el diputado del PP Pablo Posse lamentó la "cantidad de desinformación" que están encontrando sobre este asunto y esgrimió que las modificaciones de las leyes estaban incluidas en el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, cuyo objetivo es adaptarlas a la ley estatal y "regular mejor" determinadas cuestiones.

Posse señaló que "no tiene sentido" incluir en las leyes autonómicas cuestiones que ya recoge la ley estatal o la Constitución y ha ido desmintiendo algunas acusaciones de partidos de izquierdas o asociaciones. Así, indicó que las terapias de conversión seguirán prohibidas expresamente y que las charlas en colegios "ya no están monopolizadas" por diversas entidades, sino que se abren a otros profesionales.

El parlamentario 'popular' aseguró en todo momento que el colectivo "no pierde ningún derecho" con estos cambios y que se elimina el Consejo LGTBI, que no se llegó ni a constituir, una figura que no le gusta porque "tenía capacidades de decidir sin ningún control de la Asamblea".

Por el contrario, el diputado socialista madrileño Jesús Celada cree que el PP ha aprovechado el investidura de Pedro Sánchez para presentar esta modificación de leyes "por la puerta de atrás, saltándose el reglamento", y consideró que en la práctica suponen un "retroceso de derechos a la década de los 80" en cuanto al movimiento LGTBI se refiere.

También indicó que además se corrigen una quincena de leyes para que, por ejemplo, el Consejo de Transparencia se reduzca a una persona, para que "se secuestre completamente" Telemadrid o para que "se carguen completamente la participación social", cuando desde Europa se pide más transparencia. "Es algo sumamente grave. Hay que legislar para los colectivos más vulnerables, para garantizar derechos, porque la Constitución es un todo", añadió Celada.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas, tildó de "chiringuito" Telemadrid y calificó de "barbaridades" las modificaciones legislativas, especialmente las LGTBI porque, a su juicio, el PP pretende "derogar de facto" dichas leyes.

"Se quita el derecho de autodeterminación de género, de amputa esta posibilidad y lo abre a terapias de conversión. Se ha eliminado el concepto de discriminación, el Consejo LGTBI, acciones de concienciación a medios, la participación del colectivo en el medio rural, la memoria histórica, etcétera. Si eliminas todo esto, estás derogando la ley", apostilló.

LOS IMPUESTOS A LAS GRANDES FORTUNAS

En la tertulia también se trató la recuperación del impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas, que quiere recuperar el PP, con el posible apoyo del PSOE, para hacer frente al impuesto que aprobó el Gobierno para rentas de más de 3 millones de euros, y que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Pablo Posse detalló que el 90% de este impuesto a las grandes fortunas en toda España se recauda en la región madrileña y que con la recuperación del impuesto del Patrimonio para estas rentas se persigue que el dinero de esta recaudación "se quede" en Madrid, aunque "se están estudiando las medidas fiscales para que luego compensarles".

El parlamentario 'popular' apuntó que el voto particular de esa reciente sentencia del Tribunal Constitucional apunta a que el Gobierno de la Nación aprobó ese impuesto "ataca frontalmente" la autonomía madrileña. Al hilo, recordó que Madrid es la comunidad que más contribuye a la solidaridad inteterritorial y que la región siempre ha buscado "el óptimo" en recaudación para poder atraer empresas y talento.

Por su parte, la diputada de Más Madrid dio a Díaz Ayuso "la bienvenida a un consenso internacional" respecto a la aplicación progresiva en recaudación de impuestos. "Cuantos más ingresos tenga la Administración, mayor inversión en los servicios públicos", resolvió.

Asimismo, Arenillas pidió al resto de los grupos que voten favorablemente a un ley presentada por su grupo que recupera otros impuestos y otros márgenes para recaudar, según sus cuentas, 1.600 millones de euros al año. "Somos la región con menos inversión per capita para sanidad, educación y servicios sociales. Tenemos un sistema social infrafinanciado. Y por eso es más necesario que nunca este dinero", resumió.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Jesús Celada también se mostró favorable a "que aporten más al sistema los que más tienen" para poder mejorar en Sanidad, en Educación Pública o en mejorar las Rentas Mínimas de Inserción. Según apuntó, la recuperación del impuesto de Patrimonio supondría 550 millones para las arcas regionales al año aplicado a 10.000 fortunas de la región.