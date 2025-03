PP dice que la "indigna" Maroto debería haber dimitido "hace tiempo" y que delegado "no está capacitado" para su cargo

Pache (PP) exige que se retracte la diputada del PSOE que les llamó "asesinos" en el Pleno pero no se plantea ruptura en la Asamblea

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, debería haber dimitido "hace mucho tiempo" porque es "indigna" para el cargo que ocupa, mientras el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid "no está capacitado" para ostentar su responsabilidad.

Lo ha lanzado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara. El día empezaba con una carta del delegado del Gobierno al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, criticándole su "obsceno cinismo" y exigiendo respuestas por los muertos "en condiciones crueles en residencias".

El quinto aniversario del estado de alarma por el Covid-19 tensaba la pasada semana la política madrileña. El viernes el PP madrileño rompía relaciones con Martín por "colmar el vaso de la indecencia" y el Gobierno local hacía lo propio con el Grupo Municipal Socialista tras hablar Maroto de "asesinatos" en referencia a los fallecidos en residencias de mayores.

"Reyes Maroto debería haber dimitido ya hace mucho tiempo. Es indigna para el cargo que ocupa, desde el momento en el que declaró que Bildu contribuía de forma muy importante a mejorar la vida de los españoles. Y yo creo que lo que ha hecho este fin de semana no tiene mucha reparación, acusar de asesinato a la presidenta de la Comunidad de Madrid o al gobierno de la Comunidad de Madrid", ha planteado Díaz-Pache.

Comprende el portavoz 'popular' que con esa acusación --de la que se retractó Maroto por redes sociales-- estaba señalando como responsables de asesinatos a "miles de profesionales, sanitarios, geriatras, a la Sanidad Pública madrileña...".

Díaz-Pache ha afirmado, además, que no solo los vinculó cuando lo dijo "directamente" la primera vez, sino que también estableció ese vínculo "de forma indirecta" como "cobardemente dijo en su retractación". "La hace muy poco adecuada para el cargo de portavoz de un partido en el Ayuntamiento de Madrid", ha remarcado.

Maroto se retractaba de sus palabras el viernes asegurando que "no fue su intención acusar a nadie de asesinato" y afirmando que estas personas fallecieron en las residencias "sin recibir tratamiento médico adecuado".

RUPTURA EN LA ASAMBLEA

Por otra parte, al ser preguntado por si romperán con el PSOE también en la Asamblea, ha apuntado que primero quieren que se retracte la diputada socialista Lorena Morales Porro de haberlos tachado de "asesinos" en el pasado Pleno.

"Espero que se retracte esas palabras, igual que se ha retratado la señora Maroto, para ver qué hacemos a continuación", ha señalado Carlos Díaz-Pache.

Al hilo, ha criticado que la "izquierda y la ultraizquierda" traten de "tirar los muertos de todos a la cara del Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Esto no debería ocurrir. Esto es un fracaso d la oposición en Madrid. Un fracaso en todos los términos, en términos políticos, en términos judiciales, en términos de decencia humana. Los fallecidos en esta pandemia y los enfermos de esta pandemia no merecen esta actuación", ha lanzado.

Ante las preguntas de los periodistas ha negado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haga un balance "triunfalista" de su gestión del Covid-19. "Jamás. La presidenta ha dicho en muchas ocasiones que le pesa no poder, no haber podido, reaccionar antes y no haber sido capaz de salvar más vidas de una pandemia que fue algo absolutamente inédito", ha planteado.

Ha sacado pecho de que Madrid fue "la primera región en reaccionar" y que las medidas que tomó fueron "las adecuadas y fueron las acertadas". "Fueron las medidas que el Gobierno de la Nación primero rechazó, después trató de obstaculizar, luego permitió y luego hizo obligatorias", ha apostillado Díaz-Pache, insistiendo que hay que "reconocer lo que hizo cada uno".