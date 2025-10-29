PP exige medidas concretas para mejorar la seguridad en Rivas y acusa al Ayuntamiento y Delegación de "falta de trabajo"

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, interviene durante el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido medidas concretas para mejorar la situación de la seguridad en Rivas-Vaciamadrid, donde "se sobrepasa la media" de criminalidad de la región debido a la "falta de trabajo y de competencia" del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno.

Serrano ha visitado este miércoles la localidad y ha aprovechado la ocasión para destacar la seguridad como "una prioridad y una preocupación en el conjunto de la región", donde los delitos más graves "han aumentado" en los últimos tiempos a pesar de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "lo niegue".

Más allá de la concienciación, Serrano ha demandado "más medios" para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, especialmente para la Policía Nacional y Guardia Civil, ambas competencia del delegado. De hecho, el líder de los 'populares' en Madrid ha cifrado en más de 1.200 los efectivos necesarios en ambos Cuerpos.

"Exigimos al delegado del Gobierno que, en vez de avalar propuestas populistas como la de expulsar a los delincuentes de determinados municipios, trabaje por la seguridad de los vecinos", ha reprochado Serrano, reclamando además la construcción de la Comisaría Nacional que "sí requiere el municipio de Rivas".

"EL AYUNTAMIENTO NO PAGA SUS DEUDAS"

Por otro lado, el también senador y diputado en la Asamblea de Madrid ha denunciado que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid "no paga sus deudas", algo que, dice, es "muy típico de la izquierda". Asimismo, se ha hecho eco de un supuesto embargo por una deuda contraída con la Federación Madrileña de Municipios (FMM).

"El Ayuntamiento de Rivas debe varios millones a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, y esto demuestra la gestión de este Ayuntamiento en estos momentos", ha zanjado Serrano, que apunta que, "frente a la mala gestión y medidas", el Gobierno regional "sí cree en Rivas" y apuesta por mejorar los servicios.