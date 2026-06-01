PP justifica que el aforo en comisiones es el mismo y que lo único que hace Fanjul es "ordenar de forma transparente"

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha justificado que el aforo en las comisiones del Pleno sigue siendo el mismo y que lo único que ha hecho el presidente de este foro, Borja Fanjul, ha sido "ordenar de forma transparente".

En la resolución firmada por Fanjul, a la que ha tenido acceso Europa Press, modifica el texto hasta ahora en vigor, de 2020, y mantiene en 16 plazas el aforo para público, pero establece un reparto de esas plazas entre los grupos municipales y el público general.

En concreto, de las 16 plazas disponibles, cinco quedan reservadas para el Grupo Municipal Popular, dos para Más Madrid, dos para el Grupo Municipal Socialista, una para Vox y seis para público general.

Ante las críticas de Maroto, que cree que esta resolución supone un "nuevo agravio a la democracia" del PP de José Luis Martínez-Almeida, Izquierdo ha contestado en un comunicado lamentando las "desafortunadas" declaraciones de la socialista.

"Lo que hace la Presidencia del Pleno es ordenar y distribuir de forma transparente un aforo que sigue siendo exactamente el mismo, 16 plazas. No se reduce el aforo, no se impide la asistencia de ciudadanos y no se restringe ningún derecho", ha contestado el portavoz del PP.

"DEMOCRACIA EN EL PSOE"

"Lo que tendría que pensar Reyes Maroto es en la democracia en el seno de su partido. ¿Cómo explica que se impida a los jueces ejercer libremente la Justicia? ¿Por qué se cuestiona a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando cumplen con su obligación?", ha preguntado Carlos Izquierdo.

Para la socialista, la de Fanjul es una decisión que muestra una "política mordaza" a la participación ciudadana ya que "donde antes podían acceder libremente hasta 16 vecinos y vecinas", ahora quedan "únicamente seis". A su juicio, esto supone "un recorte de más del 60% en la presencia de la ciudadanía en estos espacios de participación institucional".

La resolución ya está vigente y modifica la del 21 de enero de 2020, que se limitaba a indicar que el aforo para público es de 16 plazas, no considerando necesaria la reserva de plazas con carácter permanente para la asistencia a las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias.