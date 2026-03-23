PP lleva al Pleno de Cibeles una iniciativa contra "el borrado de las mujeres" que exige reformar la ley trans estatal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo - PP DE MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid llevará al próximo Pleno de Cibeles una iniciativa para instar a la reforma de la ley trans estatal con el objetivo de evitar, según ha planteado su portavoz, Carlos Izquierdo, el "borrado de las mujeres", al considerar que la actual normativa está generando "desequilibrios" y "problemas de inseguridad jurídica".

En la rueda de prensa previa al Pleno, Izquierdo ha afirmado que la ley trans está provocando "usos indebidos" y "desequilibrios en la protección de derechos", al tiempo que ha sostenido que "debilita el papel del sexo como categoría clave en las políticas de igualdad".

En el texto de la proposición al que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea "promover, de forma urgente, una ley contra el borrado de las mujeres" que reforme la aplicación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

En concreto, propone "reformar sustancialmente los artículos 43 y 44" para "poner fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos" y "restablecer garantías objetivas y jurídicas que eviten la alteración arbitraria de la identidad y protejan la seguridad jurídica".

El texto también plantea "revisar, de forma integral, la legislación vigente" para asegurar que el cambio de sexo registral "no produzca efectos automáticos ni lesivos para los derechos de las mujeres" en ámbitos sensibles.

Entre ellos, cita la "protección de la intimidad y seguridad de las mujeres en los espacios diferenciados por sexo", la "aplicación rigurosa, efectiva, ininterrumpida y sin dilaciones de la legislación integral sobre violencia contra la mujer", la "protección de la equidad y justicia en la competición deportiva femenina", la asignación de centros penitenciarios con criterios que "prioricen la seguridad de las mujeres internas", la "equidad" en el acceso al empleo público y la "fiabilidad y veracidad inalterable de las estadísticas oficiales criminales desagregadas por sexo biológico".

Por último, la iniciativa insta a "garantizar la libertad efectiva y plena participación de las mujeres y las niñas en la vida pública frente a cualquier forma de coacción, borrado o imposición", incluyendo "prendas que cubran el rostro de forma integral como el burka y el niqab", con el objetivo de "primar el interés superior de las menores y la igualdad real entre mujeres y hombres".

El 'popular' ha defendido que estos "desequilibrios son evidentes" y ha apuntado que esta preocupación no es exclusiva de su grupo. Además, ha avanzado que durante el debate se expondrán ejemplos concretos de esta situación que denuncia el PP.