El PP de Madrid activa su maquinaria electoral a un año de las elecciones con la vista puesta en los municipios

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el parque de Berlín, a 1 de junio de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid activa su maquinaria electoral cuando queda un año para las elecciones autonómicas y municipales en la región, con la vista puesta en los municipios y con varios actos para reivindicar el modelo impulsado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, frente "al ruido, la confrontación y la ausencia de proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez".

El objetivo es movilizar la estructura del partido para el último año de legislatura antes de las elecciones para "revalidar la confianza mayoritaria de los ciudadanos y seguir ampliando el modelo de éxito que hoy representa la Comunidad de Madrid y sus ayuntamientos", según ha avanzado el diario 'La Razón' y han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

Este mismo lunes arranca la agenda con la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, que se celebrará en Valdemoro, en su intención de fomentar la presencia en los municipios. El encuentro analizará la situación política y quiere fijar las prioridades del partido de cara a estos meses.

Los días 19 y 22 de mayo, los 'populares' madrileños desarrollarán seis mesas de trabajo en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, en el distrito de Salamanca de Madrid ciudad, bajo el lema de 'Madrid está de moda'. En ellas, participarán alcaldes, concejales y miembros de la dirección regional, así como afiliados, y se abordarán distintas temáticas como la economía, la vivienda, la inversión, la cultura, el deporte o las políticas sociales, como "claves del éxito de Madrid".

El acto principal se celebrará este viernes con la tradicional fiesta-mitin que el PP celebrará en el parque de Berlín. El mismo será clausurado por la presidente junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con el objetivo de hacer balance de estos tres años de legislatura. Contará también con intervenciones de miembros de la dirección regional del partido y con alcaldes y portavoces de la región.

UNA CAMPAÑA INFORMATIVO SOBRE ESTOS TRES AÑOS DE GESTIÓN

A ello, se sumará durante estos días una campaña informativa en las calles de distritos madrileños y municipios con mesas y carpas para dar a conocer la gestión realizada en estos años a través también de folletos.

A falta de un año de la próxima convocatoria electoral, el PP de Madrid quiere movilizar a toda su organización para trasladar a los madrileños "un balance de gestión basado en hechos, resultados y transformación".

Quieren reivindicar que Madrid se ha consolidado como "el principal motor económico, social y cultural de España gracias a políticas centradas en la libertad, la bajada de impuestos, la creación de empleo y unos servicios públicos cada vez más fuertes y eficaces".

Los 'populares' madrileños quieren destacar que, mientras otros partidos "viven instalados en la división y la incertidumbre", Madrid ofrece "estabilidad, crecimiento y liderazgo, convirtiéndose en el mejor ejemplo de que otra forma de gobernar España es posible".