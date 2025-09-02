El PP de Madrid acusa a Sánchez de "mentir y engañar" con la condonación para "mantener su sillón en la Moncloa"

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, durante una entrevista para Europa Press, en el Senado, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir y engañar" a los madrileños con la condonación de la deuda a costa de "mantener su sillón en la Moncloa".

Así se ha expresado en un video difundido a los medios de comunicación tras una entrevista de Sánchez concedida a 'TVE', donde defendió que la medida trata de dar "margen fiscal" a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales.

"Los madrileños debemos 8.000 millones a los bancos, que pagamos religiosamente como cualquier hipoteca, como cualquier ciudadano. Y al mutualizar 83.000 millones de deuda de todas las comunidades autónomas entre todos los españoles, salimos a 1.700 euros por ciudadano. Somos 7 millones de madrileños, por lo tanto ahora deberemos 12.000 millones", ha calculado.

En este punto, Serrano ha criticado que se haga pasar por "buena noticia" que los madrileños "debían 8.000 millones a los bancos y ahora deben 12.000 millones a Pedro Sánchez". "¿Eso es una buena noticia para los madrileños?", se ha preguntado.

Además, ha señalado que "la propia ley del Gobierno de España indica que no se puede utilizar el ahorro de intereses para incrementar el gasto público", por lo que no se puede destinar a políticas públicas, a sanidad, a educación o a dependencia".

"La segunda mentira es que dice que esos intereses que nos ahorramos los podemos destinar a políticas públicas, a sanidad, a educación, a dependencia, cuando la propia ley del Gobierno de España dice que no se puede utilizar esos ahorros para incrementar el gasto público", ha subrayado.

Por lo tanto, para Serrano, "defender Madrid, defender los intereses de los madrileños, defender la igualdad entre los españoles es estar absolutamente en contra de esta condonación de deuda mutualizada que no es sino el enésimo pago de Pedro Sánchez a los independentistas por mantener su sillón en la Moncloa".