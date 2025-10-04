PP de Madrid celebra el plan de paz de EEUU aunque "a la izquierda no le guste": "No hay Gaza que tape la corrupción"

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha celebrado este sábado el plan de paz que presentó Estados Unidos para la Franja de Gaza, aunque "a la izquierda no le guste" y ha avisado de que "no hay Gaza, polémica ficticia sobre derechos de la mujer, ni monográfico de TVE que tape el nivel al que ha llegado la corrupción del PSOE".

"Lo que lleva haciendo unas semanas la izquierda en Madrid y en España es utilizar ese sufrimiento para aglutinar y agitar sus propias bases en un momento de debilidad política y electoral y para tratar de esconder todas las cosas que tienen que esconder. Y por lo tanto, en el momento en el que haya un acuerdo de paz y cesen las manifestaciones, cae el conflicto y cae la pancarta", ha reprochado el 'número dos' del PP de Madrid en la Jornada sobre Financiación Autonómica organizada por el PP de Madrid.

Considera que el Gobierno de España se encuentra en un momento de "extrema debilidad", algo que le hace "más peligroso" y ha avisado del "antisemitismo nauseabundo" que desprende. A ello, ha añadido que si la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa dependiera del apoyo del primer ministro Israel, Benjamin Netanyahu, "mañana mismo aprendía hebreo".

"El plan de EEUU lo acepta Israel, la autoridad palestina, los países árabes, la UE y Hamás se lo está pensando. ¿Por qué entonces la izquierda está tan nerviosa y crispada? Sumar y Más Madrid están muy nerviosos. A ver si resulta que lo importante no eran los niños, sino tener una excusa par sujetar una pancarta", ha aseverado.

Serrano ha resaltado que "hay que echar" del Gobierno al PSOE, al quedar comprobado además que era "una organización criminal". "Si les quedara algo de decencia convocarían elecciones. Es lo que merecen los ciudadanos, lo que merece una democracia sana", ha valorado.