PP de Madrid critica el "abandono" de Cercanías y advierte que la "desidia y mentiras" del Gobierno causan miedo al tren

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este viernes contra el "abandono" de la red de Cercanías de Madrid por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con 1.5000 incidencias el pasado año y trenes que en algunos casos incluso han descarrilado, y ha remarcado que "la desidia y las mentiras" del Gobierno de Sánchez han generado "un miedo" a viajar en tren "que ni los madrileños ni el conjunto de los españoles merecen".

En declaraciones a los medios en Arganda del Rey, el 'número dos' del PP madrileño ha apuntado a una "dejadez" por parte del Gobierno que sufren todos los madrileños y dentro de un "maltrato" generalizado a la Comunidad de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Serrano ha subrayado que la de Cercanías ha estado "abandonada durante los años de gobierno del Partido Socialista". "Llevan acumuladas 1.500 averías o incidencias a lo largo del año anterior en la Comunidad de Madrid, con trenes que en algunos casos incluso han descarrilado, afortunadamente sin víctimas", ha remarcado.

Todo ello, ha remarcado, por "la dejadez de un Gobierno de España que maltrata a la Comunidad de Madrid en muchísimos aspectos" y que, en el tema de Cercanías, "lo hace todavía con mayor ahínco".

Durante su intervención, el dirigente 'popular' ha vuelto a pedir explicaciones al Ejecutivo central por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado 46 víctimas mortales en lo que todo apunta, ha dicho, a una falta de mantenimiento de las infraestructuras.

Al hilo, ha recalcado que la "desidia y las mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez" han generado "una incertidumbre y un miedo" a usar el transporte ferroviario que "ni los madrileños ni el conjunto de los españoles se merece".