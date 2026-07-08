PP de Madrid cuestiona si la política internacional de España está "supeditada a los intereses" de Sánchez y Zapatero

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GETAFE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha preguntado este miércoles si la política internacional de España está "supeditada a los intereses partidistas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los "intereses espurios" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En declaraciones a la prensa desde Getafe, Serrano ha incidido en lo "malo" de "perder influencia como país en el contexto internacional" tras las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN a favor de cortar "completamente el comercio" con España.

"Todo lo que sea perder influencia como país en el contexto internacional creo que es malo y ojalá que eso no se produzca, pero sí que me invita a una reflexión, y es hasta qué punto la política internacional de nuestro país ha estado supeditada a los intereses partidistas o sectarios del presidente del Gobierno o del propio expresidente del Gobierno", ha manifestado.

Así, Serrano ha deslizado que en los últimos años se han guardado las relaciones con Venezuela o con China "influenciado por Zapatero", mientras se estaba "tratando de romper" las relacionas con Estados Unidos, país al que considera "el principal vínculo transatlántico". "Es fundamente preservar el vínculo con Estados Unidos, sea quien sea el presidente", ha señalado Serrano.

"Estamos viendo cómo ha habido un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha utilizado su influencia y se ha beneficiado de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa para que el Gobierno tomara determinadas decisiones que afectaban a otros países y de las cuales presuntamente el expresidente y su entorno se han beneficiado económicamente", ha remachado.