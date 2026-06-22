PP de Madrid defiende que alcaldesa de Alcalá mantiene "intacta la voluntad de llegar a acuerdos y estabilidad" con Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante un desayuno informativo, en el hotel Four Seasons - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-PAhce, ha defendido que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), mantiene "intacta la voluntad de llegar a acuerdo" con Vox pese a haber retirado sus competencias al portavoz de la formación Víctor Acosta.

Hasta este fin de semana Víctor Acosta ostentaba la Segunda Tenencia de Alcaldía y la Concejalía de Proyectos Estratégicos y Europeos. Piquet tomaba esta decisión por la "pérdida de confianza política e institucional" por sus decisiones y manifestaciones públicas.

Díaz-Pache este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces ha afirmado que Piquet continúa con su intención de "garantizar los servicios públicos, recuperar las inversiones bloqueadas y cumplir con los compromisos adquiridos" con los vecinos. Una tarea que confía hacer en colaboración con Vox.

"Quiero recordar que este concejal pues se había opuesto a la tramitación de los presupuestos, que está digamos que bloqueando el desarrollo de los presupuestos de la ciudad y que por lo tanto por una cuestión de pérdida de confianza pues se le quitan esas atribuciones", ha recalcado.

En cambio, la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, ha acusado al PP de romper "de forma unilateral" el acuerdo de Gobierno porque "no quiere depurar la presunta corrupción, las presuntas irregularidades del gobierno anterior".

"También porque desde el Gobierno se quería aprobar una modificación presupuestaria de 68 millones de euros, con los que nosotros no estábamos de acuerdo, ya que representa un tercio del presupuesto anual de este Ayuntamiento", ha trasladado.

Considera que desde su partido se ha intentado "depurar responsabilidades, analizar y dotar de transparencia las cuentas de la Ciudad Deportiva de Alcalá", pero que al PP "no le ha hecho mucha gracia y le ha incomodado bastante". Ha cuestionado por qué el PP "no quiere que se tenga acceso a las cuentas".

Por su parte, la portavoz del PSOE ha afirmado que es "una ruptura más fingida que real" porque mantiene aún el acta de diputado y porque "no parece que vaya a pasar mucho más". Además, ha cargado contra los acuerdos entre PP y Vox a los que ha tachado de "retroceso social y vergüenza para todos los madrileños".

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se ha limitado a afirmar que Piquet ha hecho con su teniente de alcalde "lo que Ayuso tendría que haber hecho" con el regidor de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual y laboral por una compañera de partido.

"Lo que ocurre es que el Partido Popular está dispuesto a actuar contra supuestos acosadores sexuales si son de otro partido pero si son del suyo, pues los protege", ha lanzado Bergerot.