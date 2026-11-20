Archivo - La candidata del PP a la Alcaldía de Arroyomolinos, Ana Millán Arroyo, interviene en un acto de precampaña del PP, en la plaza de la Comunidad de Madrid, a 15 de abril de 2023, en Leganés, Madrid (España). Durante el acto se han presentado a los - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, Ana Millán, ha destacado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió este jueves del debate electoral "por la puerta grande" mientras que a Sánchez "no le aplaudieron ni los suyos".

"En la (plaza de toros) de las Ventas hay dos opciones, o puerta grande o por enfermería. Anoche Feijóo salió por puerta gayola, hubo faena y puerta grande. A Sánchez no le aplaudieron ni los suyos. Sánchez ya no tiene faena, le da igual todo lo que pase mientras él esté a salvo", ha reivindicado Millán, en declaraciones remitidas a los medios, desde un mitin en Valdemoro.

Asegura que quedan nueve días para que "empiece el cambio" porque, a su juicio, después de ocho años de "decadencia, campando a sus anchas sin impunidad" quedan nueve días para tener la oportunidad de "recuperar España".

En este sentido, Millán ha asegurado que se pagan "más impuestos que nunca" y se reciben "los peores servicios". "¿Alguien nota que le haya mejorado la vida con Sánchez? Hoy hay casi el triple de averías que el año pasado mientras el Gobierno de España no hace nada, dejando en el cajón el Plan de Cercanías que dejó hecho el Gobierno anterior", se ha preguntado.

Considera que "hay una diferencia muy grande" entre ellos y el PP, porque ellos (el Gobierno central) "presume" y el PP "cumple". Según ha señalado Millán, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gobierna para "todos" mientras que Sánchez "castiga a Madrid porque no le votan".

Por último ha pedido el voto para Feijóo. "Os pido que le deis vuestra confianza. Anoche todos vimos el presidente que necesita España. Pero que nadie se confíe, no vale con ganar un cara a cara o las encuestas, aquí solo vale ganar en las urnas el 29 de noviembre", ha zanjado.