PP Madrid destaca el trabajo de la Comunidad en los incendios e invita al Gobierno central a "escuchar a quien sabe"

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha destacado el trabajo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los incendios que han afectado este mes a Colmenar Viejo y Tres Cantos y ha invitado al Ejecutivo central a "escuchar a quien sabe".

Lo ha manifestado este lunes ante los medios de comunicación tras visitar las zonas afectadas de las dos localidades madrileñas, donde ha defendido que la Comunidad de Madrid "ha trabajado mañana, tarde y noche, a la vez que ha sido solidario con otras comunidades autónomas".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no espera a que nadie le pida ayuda sino que rápidamente se pone a trabajar. Hay otras que se sientan a esperar y se ponen a buscar responsables y culpables", ha lanzado para después añadir que "muchas veces" es el Ejecutivo central el que "se resiste a asumir las responsabilidades que le competen y prefiere que algunas administraciones se quemen ellas mismas.

En este sentido, ha recalcado que "ha quedado demostrado" que los servicios de la región "están a la altura de los retos y de los peligros que puedan ocurrir, sea una dana o un incendio". Ha subrayado que "el grado de coordinación y de profesionalidad de la Comunidad de Madrid".

"Ha habido dos incendios importantes en la Comunidad y muchísimos conatos a lo largo del año. Que esos conatos queden exclusivamente en conatos responde a que hay una previsión, una prevención, una observancia y una vigilancia permanente que es lo que hacen nuestros servicios de Interior y de Emergencias. Lo que debería hacer el Gobierno de España es escuchar a quien sabe", ha apuntado.

Asimismo, Serrano ha trasladado "el reconocimiento" que han hecho los ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, los servicios de Protección Civil, Bomberos, Agentes Forestales y voluntarios durante los incendios.