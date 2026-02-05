PP de Móstoles apela a la presunción de inocencia del alcalde tras las acusaciones de acoso: "El proceso fue archivado"

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un encuentro de campaña para las elecciones del 23J, en el Parque Finca Liana, a 12 de julio de 2023, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Móstoles ha apelado este jueves a la presunción de inocencia del alcalde, Manuel Bautista, tras las acusaciones de acoso sexual y ha afirmado que el proceso fue "debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del partido local, tras la información publicada por el diario 'El País' que asegura que el PP de Madrid "presionó" a una edil de Móstoles para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor y que elevó al seno del partido.

Consideran desde el PP de la localidad que se trata de un escrito "formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado".

Los 'populares' de Móstoles han asegurado que el archivo del expediente no fue "recurrido" ni tampoco se realizó ninguna actuación posterior por parte de la denunciante, "que tampoco acudió a la vía judicial". "Debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones", han trasladado.