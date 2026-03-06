PP de Madrid exige al Gobierno que no sea "hipócrita" en uso de las bases por EEUU y le acusa de ser "miope y sectario"

El senador del PP Alfonso Serrano durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, le ha exigido este viernes al Gobierno de España que no sea "hipócrita" al negar el uso de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) en su ofensiva contra Irán y le ha acusado de ser "miope y sectario".

"Nosotros tenemos extraordinarios vínculos con todos los países de Hispanoamérica y, por supuesto, pretendemos tenerlos con Estados Unidos porque tiene que ser un socio comercial y cualquier dirigente que no lo viera así sería un miope y un sectario", ha expresado el 'número dos' del PP de Madrid antes del acto institucional por el 8M en la Real Casa de Correos.

Sin embargo, ha criticado que "lamentablemente" haya un Gobierno de España y una izquierda que "cuestiona" o condicione la política internacional "a su afinidad con los dirigentes políticos de turnos".

"Si de la izquierda dependiera hoy, ahora mismo, todos esos presos políticos que están libres en Venezuela, seguirían pudriéndose en las cárceles de Venezuela", ha denunciado Serrano, quien ha asegurado que si fuera por la izquierda las mujeres iraníes seguirían "oprimidas y asesinadas".

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que España tiene que ser un socio "absolutamente fiable" para sus aliados y lo que puede hacer es "ir dando bandazos y dejando en la estocada" a sus socios.

"Lo que tiene que hacer Sánchez es dimitir, convocar elecciones, dejar de incumplir la Constitución en todos y cada uno de sus artículos como está haciendo", ha exigido.