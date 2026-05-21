PP Madrid insiste en no "regalar una victoria" a Sánchez con moción de censura: "No nos faltan ganas, nos faltan votos"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha insistido este jueves en la importancia de no "regalar una victoria parlamentaria" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una moción de censura: "No nos faltan ganas, nos faltan votos".

"Lo importante es que nosotros no tenemos los votos, ni siquiera con Vox, para hacer esa moción de censura. No vamos a regalar una victoria parlamentaria a Pedro Sánchez, que es lo único que podría conseguir. Es el único lugar donde podría conseguir una victoria a Pedro Sánchez, que está siendo derrotado consecutivamente en cada elección regional", ha afirmado el portavoz 'popular' en la antesala del Pleno de la Asamblea.

Así, Díaz-Pache ha afirmado que el PP si pudiera impulsar una moción de censura que "quitase" a Sánchez lo haría, pero cree que tienen que pronunciarse el resto de grupos que "están sosteniendo la corrupción" del presidente del Gobierno.

Insiste en que Sánchez debe convocar elecciones frente a unos partidos que siguen "sosteniendo la corrupción" del PSOE.

"Hay que recordar que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y fue conocido porque el primer día se cogió un avión Falcon para acudir al Festival Internacional de Benicassim, para ese festival de música y desde ahí ha estado utilizando de manera absurda el Falcon, multiplicando los millones de euros que se gasta en esos viajes sin dar ninguna explicación", ha criticado.