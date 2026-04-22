PP de Madrid organiza una jornada sobre distritos en Carabanchel este fin de semana con Ayuso y Almeida

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante un desayuno informativo en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Madrid celebra este fin de semana la segunda edición de 'Jornada Entre Distritos' los días 24 y 25 de abril en el Vivero de Empresas de Carabanchel con la participación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Los 'populares' madrileños reunirán durante dos días a vocales, concejales y presidentes de distrito para compartir experiencias, "poniendo en valor el gran peso que tienen en el proyecto del PP de Madrid", ha señalado la formación en un comunicado.

En esta ocasión participarán 13 vocales del PP por cada una de las 21 juntas de distrito de la ciudad. Durante ambos días, habrá mesas de trabajo para hablar de temas que afectan en el día a día de los vecinos de la ciudad de Madrid, como seguridad, redes sociales, sanidad, vivienda o educación, entre otras.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid será la encargada de la clausura de la sesión del sábado. Por su parte, el alcalde de la capital intervendrá a primera hora ese mismo día.

El viernes comenzará la jornada con las intervenciones del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, la del vicesecretario de Territorial, José Antonio Sánchez, y la del portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo.

Asimismo, los vocales vecinos tendrán la oportunidad durante ambos días de participar en mesas de trabajo con consejeros de la Comunidad de Madrid y delegados del Ayuntamiento donde podrán conocer la actividad del día a día de ambas administraciones.