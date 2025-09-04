PP de Madrid respalda la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial por el fiscal general: "Es una aberración"

Archivo - El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece una rueda de prensa a su llegada a una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 21 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz-Pache, ha justificado este jueves la ausencia del líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura de Año Judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que ha defendido que se trata de una "aberración" y de una situación que "no es normal".

"A mí no me parece una sorpresa que el presidente nacional quiera evitar la imagen de intentar normalizar una situación de la justicia que no es normal en España, con el presidente del Gobierno insultando a los jueces y con un fiscal general del Estado que va a acudir al Tribunal Supremo a tomar canapés y al día siguiente se va a sentar en el banquillo de los acusados", ha valorado al respecto el portavoz en declaraciones a los periodistas en la inauguración de unas jornadas del partido.

Así lo ha expresado después de que Feijóo no vaya a acudir este viernes al acto de apertura del Año Judicial, en el que "participa un fiscal general del Estado" que está "procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo", según ha indicado la formación en un comunicado, en el que lamenta que el Gobierno "someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto" con Álvaro García Ortiz.

Desde la formación han trasladado que este año no será posible su asistencia "por un compromiso previamente adquirido". En concreto, Feijóo y Ayuso clausuran este viernes en Arganda del Rey las tradicionales jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional da inicio al curso político.

"Es tradicional la presencia del presidente nacional en estas jornadas, que sirven también como arranque del curso político del PP de Madrid", ha indicado el portavoz 'popular', si bien ha defendido que el presidente "no quiera contribuir" a un acto en el que participa el fiscal general y en el que estará "dando lecciones e instrucciones". "Es una aberración dentro del sistema de garantías constitucionales que tenemos en España y, por lo tanto, es una situación inédita que ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez y que queremos evitar", ha explicado.