PP de Madrid ve en el caso de Maricarmen el fracaso del Gobierno y la izquierda habla de responsabilidad compartida

Los diputados autonómicos Andrés Navarro (PP), Beatriz Borrás (Más Madrid), Agustín Vinagre (PSOE) y Javier Pérez Gallardo (Vox) en una tertulia de Canal 33 - CANAL 33

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha señalado el caso de Maricarmen, la madrileña de 87 años que fue desahuciada la pasada semana de la casa de Retiro en la que había vivido durante siete décadas, como "reflejo del fracaso de las políticas de vivienda del Gobierno", mientras PSOE y Más Madrid consideran que en esta problemática existe "una responsabilidad compartida" entre las distintas administraciones, por lo que han reclamado medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Así lo defendieron en una tertulia en Canal 33 TV los diputados autonómicos Andrés Navarro (PP), Beatriz Borrás (Más Madrid), Agustín Vinagre (PSOE) y Javier Pérez Gallardo (Vox), que también han confrontado sus propuestas para afrontar la crisis de vivienda y han valorado las primeras medidas conocidas de los dos reales decretos leyes sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.

Navarro ha calificado de "drama auténtico" la imagen de Mari Carmen abandonando su casa en camilla para ser trasladada al hospital, aunque ha acusado a la izquierda de haberla convertido en una "mártir". Y ha sostenido que su caso es "el fiel reflejo de la decadencia de las políticas de vivienda" de la izquierda.

El parlamentario del PP ha asegurado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 de los ciudadanos al primero y ha cifrado en 270.000 los desahucios producidos durante las dos últimas legislaturas. "La única solución de la vivienda es que el Gobierno que forma Sumar y el PSOE salga cuanto antes de la Moncloa", ha resumido.

RESPONSABILIDAD "COMPARTIDA"

Desde el PSOE, Vinagre ha replicado que quienes protestan por la vivienda reclaman responsabilidades "municipal, autonómica y nacional" y ha reconocido que las distintas administraciones podrían haber hecho más para impedir casos como el de Maricarmen.

"Yo pienso que es una responsabilidad compartida. Y no podemos echar balones fuera", ha defendido el socialista, quien ha reprochado al Ayuntamiento de Madrid que conociera desde hace años la situación de la mujer y no hubiera conseguido anteriormente una alternativa habitacional.

Por su lado, Borrás ha señalado como otro de los factores del problema la entrada de fondos de inversión que compran edificios para obtener mayores beneficios y ha defendido que "el derecho a la vivienda es más importante que el derecho a la propiedad privada" porque "sin vivienda no se puede vivir".

La representante de Más Madrid ha planteado además incorporar al mercado residencial "16.000 pisos turísticos ilegales" que, según ha afirmado, existen solo en la capital, incentivar la salida de viviendas vacías y subir los impuestos a los fondos de inversión.

Frente a estas propuestas, el 'popular' ha defendido que la solución pasa por "construir, construir y dar seguridad jurídica" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha levantado desde 2019 el 40% de la vivienda pública construida en España. También ha destacado la mediación del Ayuntamiento con la empresa para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda.

VOX PONE EL FOCO EN EL CRECIMIENTO DE POBLACIÓN

Desde Vox, Pérez Gallardo ha acusado a la izquierda de presentar ahora soluciones después de ocho años gobernando en España y ha sostenido que la especulación se produce cuando existe escasez de vivienda.

En esta línea, ha vinculado la brecha entre oferta y demanda con el crecimiento de población y ha asegurado que España no puede recibir más de un millón de personas al año mientras se construyen unas 90.000 viviendas.

También ha rechazado identificar su modelo con el del PP y ha calificado a las administraciones públicas como "el mayor especulador de la vivienda".

DIVISIÓN POR LOS NUEVOS DECRETOS

Las diferencias se han reproducido al abordar los dos reales decretos leyes sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros este martes. Sobre este punto, Navarro ha criticado que no incluyan "ni una sola medida para construir vivienda", mientras Borrás ha considerado su aprobación una "muy buena noticia", aunque ha reclamado ir más lejos.

Vox sostiene que las medidas profundizan "en el mismo problema" generado durante los últimos ocho años y el PSOE las ha definido como "necesarias", "positivas" y encaminadas "en la buena dirección", emplazando a PP y Vox a asumir la responsabilidad de su voto cuando lleguen al Congreso.

LAS LISTAS DE ESPERA DEL RAMÓN Y CAJAL

Por otro lado, los diputados regionales han debatido sobre la presunta alteración de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal.

En este caso, el diputado socialista ha reclamado investigar los hechos "con la máxima transparencia", mientras que la diputada de Más Madrid ha acusado al PP de señalar al médico denunciante, el doctor Luis Martos, en lugar de investigar sus acusaciones.

El diputado del PP ha replicado que la izquierda está "apadrinando" a un facultativo que mantiene un conflicto laboral con su jefe y ha defendido que las decisiones son sanitarias.

Por su lado, Pérez Gallardo ha lamentado que el debate se convierta en un "y tú más" y ha asegurado que los servicios públicos están "cada vez más colapsados", una situación que ha relacionado, entre otros factores, con el crecimiento de la población.

EL ÁTICO DE CHAMBERÍ

La tertulia de Canal 33 también ha abordado la polémica por la compra por 6,3 millones de euros de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid y su posterior puesta a la venta.

El diputado de Vox ha reclamado "transparencia" y "responsabilidad" y ha hablado de "una gran metedura de pata del Partido Popular", aunque ha acusado a la izquierda de utilizar el asunto para tapar otros problemas.

Desde el PSOE, Vinagre lo ha calificado de "absolutamente escandaloso" y ha cuestionado que la memoria de necesidad fuera posterior a la adquisición. Por su parte, la diputada de Más Madrid ha acusado al PP de realizar la operación "a escondidas" y de no aclarar para qué se compró el ático.

Frente a ello, Navarro ha definido la polémica como "el bulo del verano", ha defendido el uso institucional previsto para el inmueble y ha asegurado que se han dado explicaciones.